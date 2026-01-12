A- A+

EXPOSIÇÃO "Espelho de Brincantes" destaca a tradição do Reisado de Garanhuns Exposição de Juliana Souto reúne fotografia e indumentárias para valorizar mestres e mestras da cultura popular pernambucana

A artista, fotógrafa e designer de moda Juliana Souto apresenta a exposição "Espelho de Brincantes", dedicada ao universo do Reisado de Garanhuns. A mostra tem como ponto de partida as indumentárias, as cores e a memória de mestres e mestras que mantêm a tradição ativa desde a década de 1950. As imagens transitam entre a fotografia documental e a fotografia de moda, com foco na ancestralidade e na força simbólica da manifestação cultural. O trabalho resulta de uma pesquisa sobre a história do Reisado na cidade e o legado de seus brincantes.

Para falar sobre a exposição, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou a artista Juliana Souto e com o produtor Túlio Rodrigues, a artista ressalta sobre a importância da representatividade feminina no Reisado.

Os Reis Magos são homens. Então, naturalmente, quando você traz a figura da mulher também é uma representatividade para induzir ou dar exemplo para outras meninas ali da região e fora dela também para dar continuidade ao costume.”

As Indumentárias da Tradição, as vestes ganham destaque e podem ser tocadas pelo público. Entre os homenageados estão Mestre Gonzaga de Garanhuns, Seu João Tibúrcio e Dona Zefinha, nomes centrais da história do Reisado local.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Com curadoria de Joana D’Arc Lima e pesquisa histórica de Edvania Kehrle, a exposição ocupa dois ambientes. No espaço Expressões da Alma, retratos em grandes formatos apresentam mestres e mestras em composições de caráter simbólico. O projeto é realizado com recursos do Funcultura, do Governo de Pernambuco.

SERVIÇO

Exposição "Espelho de Brincantes"

Artista: Juliana Souto

Produção: Túlio Rodrigues

Curadoria: Joana D’Arc Lima

Pesquisa histórica: Edvania Kehrle

Local: Arte Plural Galeria – Recife

Período: 14 de janeiro a 07 de fevereiro de 2026

Entrada: gratuita

Veja também