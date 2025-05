A- A+

CULTURA Espetáculo "A Menina Escorrendo pelos Olhos da Mãe" estreia no Recife com drama sobre relações Peça em cartaz no Recife mergulha nas camadas delicadas de um vínculo entre mãe e filha

O consagrado espetáculo A Menina Escorrendo pelos Olhos da Mãe chega ao Recife para uma temporada no Teatro da Caixa Cultural, no Marco Zero do Recife.

De 21 a 31 de maio, as atrizes Guida Vianna e Silvia Buarque encenam o texto de Daniela Pereira de Carvalho sobre as dificuldades e delicadezas no relacionamento entre mãe e filha.

A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe /Foto: Divulgação



Elas tentam resgatar uma relação prejudicada pela dificuldade da mãe em lidar com o fato de a filha ser lésbica, que acaba por revelar ter tido uma filha entre à adoção.



“É um espetáculo de ator. Quero dizer, é um espetáculo sem pirotecnias, sem grandes distrações para a plateia. Temos duas ótimas atrizes, um ótimo texto e o espetáculo é todo construído em cima desses dois elementos. Tudo está a serviço dessas duas atrizes e de transmitir este texto." falou o diretor, Leonardo Netto.



SERVIÇO

A MENINA ESCORRENDO DOS OLHOS DA MÃE

CAIXA CULTURAL RECIFE

Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

21 a 31 de maio. Quinta a sábado, às 20h. As 23 e 30 de maio, sessões com acessibilidade.

20h.

R$30 (inteira) e R$15 (meia). Compra na bilheteria do teatro.

Duração: 75 minutos

Gênero: drama

Classificação: 14 anos

