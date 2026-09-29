Espetáculo "Aparecida" aborda feminicídio a partir de relatos reais
Protagonizada por Gheuza, montagem será apresentada nos dias 1 e 2 de outubro, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, com bate-papo após as sessões
A atriz Gheuza protagoniza o espetáculo solo “Aparecida”, que terá curta temporada em Jaboatão dos Guararapes. As apresentações acontecem nos dias 1 e 2 de outubro, às 20h, na Fabulosa Arte Colab, em Piedade. A montagem é resultado de uma pesquisa realizada pela atriz e pelo diretor e dramaturgo Eric Valença, o trabalho foi construído a partir de relatos presentes em prontuários da Delegacia da Mulher e unidades de acolhimento.
Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a atriz Gheuza, que fala sobre a construção do perfil da personagem Aparecida.
Visitamos casas de passagem, entrevistamos pessoas e conversamos com delegados e policiais mulheres para embasar essa personagem que escuta outras mulheres e vê situações de perigo. Aparecida é uma capitã de polícia que trabalha com casos de feminicídio e narra para a gente alguns episódios que viveu durante a vida dela.", afirma Gheuza.
No palco, Gheuza interpreta uma investigadora policial responsável por casos de violência contra mulheres, a personagem conduz o público pelas investigações e pelos diferentes estágios do abuso até o feminicídio. A dramaturgia também reúne vozes de mulheres que vivenciaram situações de violência e sobrevivência.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
As sessões integram o projeto “Monólogas: Cinco Cenas Femininas” e serão seguidas de bate-papo com o público. A programação inclui ainda uma apresentação para estudantes da rede pública e oficinas de teatro voltadas para mulheres. Com classificação indicativa de 14 anos, “Aparecida” propõe uma reflexão sobre violência contra a mulher e seus impactos sociais.
SERVIÇO
“APARECIDA”, espetáculo solo com Gheuza
Local: Fabulosa Arte Colab (Rua Silvia Ferreira, 110 – Piedade, Jaboatão dos Guararapes)
Data: quinta, dia 1º de outubro e sexta-feira, dia 2
Hora: 20h
Ingressos: R$20 na bilheteria e no Sympla
Acessibilidade em Libras, na sessão de sexta-feira
Classificação etária: 14 anos
Mais informações: @fabulosaartecolab