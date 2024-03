A- A+

TEATRO INFANTIL Espetáculo "Ariel: a Pequena Sereia" volta ao Teatro Barreto Júnior neste domingo (24) Nova chance de se encantar com a história clássica da pequena sereia Ariel: a Humantoche Produções volta a apresentar o espetáculo no domingo, 24/3, a partir das 16h no teatro Barreto Júnior

Com diversos efeitos especiais em 4D, como chuva de bolinhas de sabão e iluminação especial, que transforma o teatro no próprio fundo do mar, o espetáculo irá contar a clássica história da sereia que queria conhecer o mundo humano e se mete em diversas aventuras.



Os ingressos estão disponíveis no Sympla ( https://www.sympla.com.br/evento/ariel-a-pequena-sereia-em-recife/2346335 ) ou na bilheteria (sujeito a lotação), com valores de R$ 80 inteira ou R$ 40 meia (a política de meia entrada: além de estudantes, professores, crianças de até 12 anos, PNE e idosos pagam meia). Os assentos são de livre escolha, de acordo com a ordem de entrada no teatro e o espetáculo é livre para todas as idades.

Foto: Felipe baby e kids / divulgação





DOS LIVROS PARA O PALCO

O espetáculo segue o enredo do conto de Christian Andersen, “Pequena Sereia”, clássico da literatura universal: a adaptação conta a história da sereia caçula Ariel, filha do Rei Tritão, que com rebeldia desobedece às ordens de seu pai e se aproxima da humanidade, chegando a se apaixonar por um homem. A aventura de tornar-se humana, as consequências e reviravoltas estarão disponíveis no espetáculo e prometem emocionar adultos e crianças.

SERVIÇO: "Ariel, a Pequena Sereia"

Domingo, 24/3 às 16h

Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos – Pina, Recife – PE)

Ingressos: inteira R$ 80 e meia entrada R$ 40;

Livre para todas as idades; os assentos são de livre escolha, de acordo com a ordem de entrada no teatro e a portaria será aberta meia hora antes da apresentação.

Adaptação, direção e produção: Ricardo Silva

Produção geral: @humantocheproducoes

Outras informações: 81 9.98032724 (whatsapp)

