TEATRO Espetáculo com José de Abreu entra em cartaz no Teatro Luiz Mendonça "A Baleia" tem curtíssima temporada no Recife com apresentações de 31 de julho a 3 de agosto

O espetáculo aborda temas como isolamento e reconexão em momentos que evidenciam a complexidade emocional do protagonista, interpretado por José de Abreu, em sua trajetória íntima como homossexual. O espetáculo, 'A Baleia', estará em cartaz no Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, de 31 de julho a 3 de agosto. De quinta a sábado, às 20h e no domingo, às 18h.

O ator José de Abreu conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta terça-feira (29) e falou, além do espetáculo, sobre a época em que morou no Bairro do Janga.

“Na década de 70 morei no Janga. Na época também mantive contato com Lula Cortês, Kátia Mesel e lembro da efervescência cultural da época, das reuniões na casa do casal onde falávamos de música, artes plásticas e política. E voltei ao Recife, após 25 anos, quando fui convidado para a reinauguração do Teatro do Parque em 2000, com ‘A Mulher Sem Pecado,’ de Nelson Rodrigues. Tenho uma relação de carinho com o Recife,” afirma José de Abreu.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

O ator passou mais de dez anos fora do teatro. Ele comenta que após o golpe que tirou do poder a presidenta Dilma, ele preferiu sair do país e foi morar na França. Retornando aos palcos teatrais com “A Baleia”. No espetáculo ele vive um personagem de quase 300 quilos, com uma complexa caracterização. José de Abreu contracena com Luisa Thiré, Gabriela Freire e Eduardo Speroni. O elenco conta com a participação especial de Alice Borges.

“A Baleia” do norte-americano Samuel D. Hunter, teve adaptação para o cinema em 2022 e rendeu ao ator Brendan Fraser o Oscar de Melhor Ator, em 2023. O texto fala de intolerância religiosa, homofobia, culpa, reconexão e empatia com momentos que levam o público ao riso e também às lágrimas.

Serviço

A Baleia

Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, Boa Viagem

31 de julho a 03 agosto

Quinta a sábado às 20h

Domingo às 18h

Ingressos: de 25,00 a 180,00

Classificação indicativa: 14 nos

Duração: 1h40

Informações

