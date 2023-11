Espetáculo gratuito Cara do Pai estreia na Escola Pernambucana de Circo

A- A+

Após o grande sucesso da temporada no Teatro Apolo, o monólogo Cara do Pai, do ator pernambucano Tatto Medinni – do Operário de Teatro irá realizar seis apresentações gratuitas em seis bairros das Regiões Político-Administrativas do Recife – (RPA’s.

O projeto foi contemplado no edital do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) da Prefeitura da Cidade do Recife – PCR. A estreia da temporada será na Escola Pernambucana de Circo, no Bairro da Macaxeira, na próxima quinta-feira (16), às 19h (todas as apresentações neste horário) com entrada gratuita e classificação 12 anos.

A ideia é acessibilizar o espetáculo para bairros afastados do centro do Recife, potencializando não somente a formação de novas plateias ao oferecer entretenimento de qualidade, mas também provocar reflexões mais profundas sobre o lugar do pai na sociedade brasileira de hoje.

O que a gente quer é olhar para essa figura e colocá-lo na balança, vendo em retrospecto questões como abandono, ausência, machismo, violência, doméstica, paternidade, cuidado e responsabilidade afetiva, explicou Tatto Medinni.

“O espetáculo é uma auto-ficção que se respalda nas experiências vividas pelo ator narrando como superou os desafios de crescer numa casa sem pai, mas nunca sem amor. Você ri e chora. Você pensa e sonha. Você se deixa ir e quando viu, já acabou. Vale à pena conferir”! Fazer Cara do pai pra mim foi um reencontro comigo, uma volta às origens. Acredito que seja um

espetáculo de muita sinceridade, de peito aberto e, sobretudo, de coragem. Escavar histórias até então esquecidas, adormecidas e dolorosas por vezes, me fez me reconectar com a minha pessoa, com minhas origens”, destacou Medinni.

Programação das apresentações:



*Quinta-feira - 16 de novembro

Macaxeira (RPA 3)

Local: Escola Pernambucana de Circo

*Sexta - Feira - 17 de novembro

Água fria (RPA 2)

Local: Escola Municipal Antonio Heráclito

*Quinta-feira - 23 de novembro

Jardim São Paulo (RPA 5)

Local: Escola Municipal Padre José Mathias Delgado

*Sexta-feira - 24 de novembro

Ibura (RPA 6)

Local: Escola Municipal Florestan Fernandes

*Quarta-feira - 29 de novembro

Santo Amaro (RPA 1)

Local: Escola Municipal Lutadores do bem

*Quinta-feira - 30 de novembro

Várzea (RPA 4)

Local: Escola de artes João Pernambuco



Realização: Operários de Teatro - OPTE

Atuação: Tatto Medinni

Direção: Quiercles Santana

Dramaturgismo: Alexsandro Souto Maior

Iluminação: Eron Villar

Coordenação de produção: Luciana Barbosa

Assistência de produção: Marília Santana

Assessoria de imprensa: Alberto Feitoza

Imagens: Kleber Santana/ Arrepara visse

