CULTURA Espetáculo gratuito ocupa Praça do Sebo com reflexão sobre Recife e a crise climática Ilha: Dois, do Bote de Teatro em parceria com a Cia. Toda Deseo, será apresentado nos dias 27 e 28 de setembro com acessibilidade e participação de Nega do Babado

O Bote de Teatro estreia nos dias 27 e 28 de setembro, às 19h, o espetáculo Ilha: Dois, em plena Praça do Sebo, no centro do Recife. Com entrada gratuita e classificação livre, a montagem é fruto de parceria com a Cia. Toda Deseo, de Minas Gerais.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, conversou com o ator e diretor Rafael Bacelar sobre o tema central do projeto que discute a crise climática, memórias urbanas e direito de permanência no Recife em meio às transformações da cidade.

O Recife sendo uma cidade considerada uma ilha, para falar de um tema como a crise climática, não haveria outra forma a não ser ir para a rua, ir para perto das pessoas e ocupar um espaço urbano. O espetáculo Ilha: dois é descrito como uma confrontação à cidade, buscando dizer à população que é preciso se ocupar em pensar sobre a crise climática. Esta urgência se deve ao fato de que, de acordo com os estudos, a cidade de Recife é a 16ª cidade a desaparecer do mundo por conta do nível do mar, o nível das águas".

Inspirado em dados como o relatório da ONU que aponta Recife entre as cidades mais vulneráveis ao aumento do nível do mar, o espetáculo entrelaça poesia, crítica e resistência.

A direção é de Rafael Bacelar, indicado a prêmios nacionais, e a dramaturgia de David Maurity. A cantora e atriz e cantora Nega do Babado participa com intervenções musicais na trama. A encenação integra o projeto colaborativo Cidade Líquida e terá tradução em Libras e transporte acessível via programa PE Conduz.

SERVIÇO

Espetáculo: Ilha:Dois

Quando: 27 e 28 de setembro de 2025, às 19h

Onde: Praça do Sebo – Centro do Recife

Quanto: Gratuito

Classificação: Livre

Acessibilidade: Libras, cadeiras disponíveis no espaço, transporte acessível via PE Conduz (informações no Instagram do @valepcd).

