Espetáculo "Helena Blavatsky, a Voz do Silêncio" chega ao Recife no Teatro Luiz Mendonça
Fenômeno de público e crítica, monólogo HELENA BLAVATSKY, A Voz do Silêncio é um mergulho no universo que existe dentro de nós.
O Espetáculo “Helena Blavatsky, a Voz do Silêncio”, chega ao palco do Teatro Luiz Mendonça, no Recife. A direção singular de Luiz Antônio Rocha, interpretação da Atriz Beth Zalcman, a obra transformadora, marca a estreia da Filósofa e escritora Lúcia Helena Galvão na dramaturgia. A obra é um convite ao público e um mergulho nos fragmentos filosóficos atemporais presentes na obra de Helena Blavatsky. Desde sua estreia em janeiro de 2023, no Teatro B32, em São Paulo, a peça tem conquistado plateias com temporadas ininterruptas, sessões lotadas e críticas entusiasmadas.
Nesta sexta-feira (8), Simone Ventura, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com a Atriz Beth Zalcman e com o diretor Luiz Antônio Rocha sobre o Espetáculo “Helena Blavatsky, a Voz do Silêncio”, Luiz Antônio Rocha fala como surgiu a ideia de criar um monólogo com tamanha profundidade.
Comecei a fazer as pesquisas e descobri vários textos sobre Helena Blavatsky, e um dia a Beth Zalcman foi jantar na minha casa e deu um estalo de resgatar a minha pasta, então entreguei pra ela e ela disse que achou o material maravilhoso, e daí começou essa saga e tentar escrever a peça, mas eu e a Beth não conseguimos escrever. Foi quando um amigo nos apresentou a Lúcia Helena Galvão.
Acompanha a entrevista através do player abaixo
O espetáculo segue lotando teatros em todas as cidades por onde passa. Prepare-se para uma experiência teatral transformadora!
SERVIÇO
Helena Blavatsky, A voz do Silêncio
Texto original: Lucia Helena Galvão
Interpretação: Beth Zalcman
Encenação: Luiz Antônio Rocha
Data: 09 e 10 de agosto de 2025
Horário: Sábado, às 20h00 e Domingo, às 18h00
Local: Teatro Luiz Mendonça – Recife/PE.
Endereço: Parque Dona Lindu. Av. Boa Viagem s/nº, Boa Viagem, Recife – PE.
Valor: Plateia: R$160 (inteira) / R$80 (meia) / R$ 120+1Kg de alimento (solidária)
Vendas: inti.com
Duração: 60 minutos
Classificação: 12 anos
Contato Produção: [email protected] (82) 99614-2397
Realização: Espaço Cênico, Teatro em Conserva e Mímica em Trânsito
Redes sociais: @helenablavatskyavozdosilencio @animaapeca @bethzalcman @luiz.antonio.rocha @profluciahelenagalvao @nous.eventos