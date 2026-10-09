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DIA DAS CRIANÇAS Espetáculo infantil "Pop e o Jardim Secreto" une diversão e educação sobre higiene bucal no Recife Peça infantil ensina cuidados com a saúde bucal em uma aventura lúdica no Teatro Barreto Júnior

A peça infantil "Pop e o Jardim Secreto" tem apresentação neste domingo (11), no Teatro Barreto Júnior, no Pina, Zona Sul do Recife. O espetáculo terá duas sessões, às 14h e às 16h, em uma iniciativa especial para celebrar o Dia das Crianças. Com produção e direção do bibliotecário Hoton Esteves, a montagem é inspirada na obra "Alice no País das Maravilhas".



Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o ator Hoton Esteves, também produtor e diretor do espetáculo, fala sobre o impacto das telas e a experiência do teatro ao vivo.

A gente vive num mundo onde a tela nos bloqueia em relação a ir assistir teatro, ir a uma praça, ter contato físico, troca cultural e troca humana.”, afirma Hoton Esteves.

Diretor e produtor, Hoton Esteves - Foto: Emerson Menezes

A história acompanha Pop, uma criança que não gosta de escovar os dentes e tem paixão por doces. Ao adormecer, ela entra em um misterioso jardim, onde encontra personagens divertidos e vive uma aventura cheia de descobertas. Durante a narrativa, a menina aprende sobre os riscos do consumo excessivo de doces e a importância dos cuidados com a saúde bucal. Com linguagem lúdica e duração de uma hora, a peça une teatro, educação e entretenimento para o público infantil.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O elenco é formado por Bruna de Lima, que faz Pop na peça, além das crianças: Júlia Esteves, Heloísa de Lima, Lorena Esteves e outros atores. Realização da Cia Teatral Riso, com apoio do Centro Universitário Tiradentes (Unit) e do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.

Os ingressos já estão disponíveis pelo Sympla. Toda a renda arrecadada com a venda dos ingressos sociais será destinada às ações e aos projetos do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer - Pernambuco (GAC-PE).

Serviço:

Peça infantil "Pop e o Jardim Secreto" (Inspirado em Alice no País da Maravilhas)

Domingo (11) às 14h e 16h.

Teatro Barreto Júnior

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