Espetáculo musical aborda vida e obra de Luiz Gonzaga no Janeiro de Grandes Espetáculos, dia 25

A vida e a obra do cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga são o tema do espetáculo musical Luiz Gonzaga - Mestre Lua, O Inventor do Nordeste”, que será apresentado no próximo dia 25 de janeiro, às 19 horas, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, no bairro de Boa Viagem, dentro do Janeiro de Grandes Espetáculos. O musical é integrado por jovens e professores do NuMIS - Núcleo Musical Irmã Sheilla, pertencente à Fraternidade Espírita Peixotinho. Os ingressos estão à venda no Sympla e podem ser adquiridos no link https://www.sympla.com.br/evento/luiz-gonzaga-mestre-lua-o-inventor-do-nordeste/2253107?referrer=www.google.com

O NuMIS é um trabalho social de iniciação à música, que tem como alunos cerca de 120 crianças e jovens de comunidades. Há anos esse núcleo musical que funciona dentro do Peixotinho, um Centro Espírita em Boa Viagem, no Recife (PE), foi transformado em campo de estágio para os alunos da graduação de música da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE.

Músicos do NuMIS- Núcleo Musical Irmã Sheila, da Fraternidade Espírita Peixotinho

O espetáculo musical é baseado no livro “Luiz Gonzaga - O Homem, sua Terra e sua Luta”, de José Mário Austregésilo, e explora a vida e a música do artista, destacando a relação intrínseca entre a obra do Rei do Baião e as condições socioeconômicas e culturais do Nordeste brasileiro. Destaca que a trajetória de Luiz Gonzaga foi marcada por suas origens como homem pobre, semianalfabeto, negro e camponês, nascido e criado numa região que constantemente enfrentou adversidades geográficas, econômicas, políticas e sociais.

FICHA TÉCNICA

Realização: Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins - Peixotinho

Presidente: André Luís Peixoto e Vasconcelos

Presidente do Conselho Superior: Humberto C. Vasconcelos

Núcleo Musical Irmã Sheilla - NUMIS

Coordenação Geral: Terezinha Mendonça

Coordenação Pedagógica: Plínio Duarte

Direção e Preparação Cênica: Fátima Aguiar

Direção Musical: Gabriel Cândido

Coordenação Executiva: Fátima Monteiro e Terezinha Mendonça

Produção Visual: Marlon Ferreira e Matheus Oliveira

Seleção dos Textos: Fátima Aguiar



Serviço

Espetáculo musical “Luiz Gonzaga - Mestre Lua, O Inventor do Nordeste”

Data: 25/01/2024

Horário: 19 horas

Local: Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu (Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife/PE).

Artista/Grupo: NuMIS

Origem: Recife-PE

Classificação: Livre

Duração: 60 min

Ingressos no Sympla

https://www.sympla.com.br/evento/luiz-gonzaga-mestre-lua-o-inventor-do-nordeste/2253107?referrer=www.google.com



