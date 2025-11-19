A- A+

TEATRO Espetáculo "Para Meu Amigo Branco" provoca debate sobre racismo na CAIXA Cultural Recife Com seis apresentações em novembro, a peça envolve o público em uma trama escolar que expõe conflitos, responsabilidades e silenciamentos diante do racismo.

A CAIXA Cultural Recife recebe o espetáculo "Para Meu Amigo Branco", de 20 a 22 e de 27 a 29 de novembro, que leva o debate sobre racismo para dentro do ambiente escolar.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu os atores Marcelo Melo, Mery Delmond, Stella Rodrigues, e Alex Nader. A triz Mery Delmond destaca o principal objetivo do espetáculo.

A peça clama por dignidade, defendendo que só é possível respeitar o outro se enxergarmos a humanidade dele. Queremos provocar reflexões e debates que vão além do palco, ecoando na vida cotidiana, para que possamos mostrar as fissuras da sociedade, que está longe de ser justa e igualitária”.

A história parte de um conflito entre colegas de sala que deixa uma menina de oito anos como vítima de racismo. Enquanto a escola tenta tratar o caso como bullying, o pai da criança, interpretado por Marcelo Dog, pressiona por uma discussão mais profunda. O enredo ganha tensão quando o pai de um aluno branco, vivido por Fernão Lacerda, muda de postura ao descobrir o envolvimento do filho.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Com direção de Rodrigo França e dramaturgia assinada por ele e Mery Delmond, a peça se inspira no livro de Manoel Soares e provoca reflexões diretas com o público. Em circulação desde 2023, o espetáculo já passou por Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador e foi indicado ao Prêmio Shell de melhor cenário.

SERVIÇO

Espetáculo "Para Meu Amigo Branco"

CAIXA Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Estreia: 20 de novembro (quinta), às 18h

Temporada: dias 21 e 22/11 e de 27 a 29/11 (quinta, sexta e sábado) - 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei)

Vendas: a partir do dia 14 de novembro, ao meio-dia, no site CAIXA Cultural

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 80 minutos

Informações: Instagram @caixaculturalrecife

