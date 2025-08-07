A- A+

TEATRO INFANTIL Espetáculo "Rei da Selva" tem apresentação especial para o Dia dos Pais Teatro Barreto Júnior apresenta peça infantil para reunir as famílias e comemorar o Dia dos Pais

O Dia dos Pais está chegando e, para as famílias que desejam celebrar este dia, a dica do final de semana é o espetáculo teatral “O Rei da Selva” da Humantoche Produções”. Com 50 minutos de duração, a peça conta com efeitos de luz e 4D que prometem emocionar pais e filhos.

A aventura é mágica e você irá acompanhar a trajetória do jovem príncipe que precisa descobrir seu ciclo da vida: uma história sobre coragem, herança, amizade e amor.

A peça “O Rei da Selva” é uma viagem mágica até o coração da savana, além de uma celebração da infância e dos familiares e da força que existe em cada um de nós. Você vai sorrir e se emocionar.

Os portões serão abertos a partir das 15h30 .



SERVIÇO:

Espetáculo “O Rei da Selva”

Teatro Barreo Júnior (Rua estudante Jeremias Bastos, Pina, Recife - Pe)

Domingo (10) ás 18h.



Ingressos promocionais a partir de R$40. Inteira R$80 e meia R$40

Vendas: Sympla ou bilheteria

Mais informações: (81) 99803.2724

