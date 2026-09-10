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CANAL SAÚDE "Estou ficando velha ou isso não é normal?": como diferenciar o envelhecimento de sinais de alerta Especialista explica quais alterações fazem parte da idade e quais podem indicar problemas de saúde que precisam de avaliação

O envelhecimento faz parte do ciclo natural da vida e traz mudanças físicas, cognitivas e emocionais. Esquecer ocasionalmente um nome, precisar de mais tempo para aprender algo novo ou perceber uma redução na disposição podem acontecer com o passar dos anos. Porém, alguns sinais não devem ser vistos apenas como consequências da idade e precisam de atenção.

Alterações de memória que prejudicam atividades do cotidiano, quedas frequentes, perda de peso sem causa aparente, diminuição da autonomia e mudanças significativas de comportamento podem indicar problemas de saúde que vão além do envelhecimento esperado. O acompanhamento médico é fundamental para identificar possíveis causas e garantir um envelhecimento saudável.

Nesta quinta-feira (10), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a Geriatra da AFYA Jaboatão, Rafaela Lopes, que explicou sobre os sinais de envelhecimento.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



Rafaela Lopes iniciou a entrevista explicando que esquecimentos pontuais e uma maior lentidão para realizar tarefas fazem parte do processo natural de envelhecimento.

“É esperado que o envelhecimento traga alguns esquecimentos e uma certa lentidão para realizar atividades. Mas quando esses esquecimentos começam a atrapalhar o dia a dia, é preciso ficar atento. Esquecer de pagar contas, pagar duas vezes, não lembrar o que foi comprar ou começar a errar receitas que sempre fez bem são sinais que merecem atenção.” Rafaela Lopes, geriatra da AFYA Jaboatão

A geriatra desmistificou a idade como um fator estritamente limitante, ressaltando a heterogeneidade do envelhecimento e destacando que os cuidados com o sono, o estresse e o corpo na juventude funcionam como uma reserva direta de autonomia para o futuro.

“O envelhecimento é muito heterogêneo. Uma pessoa de 60 anos não é igual a uma de 70, e a idade, por si só, não é um fator limitador. O que fazemos ao longo da vida funciona como uma poupança para o envelhecimento. Sono, estresse, ansiedade e depressão também influenciam. Quanto mais saudável for nossa vida adulta, mais tranquilo tende a ser o envelhecimento.”

Além disso, a especialista reforçou que o organismo reage de forma extremamente positiva a qualquer momento em que se decide iniciar novos estímulos físicos ou intelectuais.

“Nunca é tarde para começar os estímulos físicos. O dia é sempre hoje. Se você sempre quis fazer natação, mas não sabe nadar, comece. Cuidar da mente, sentir-se bem e útil também faz diferença. O que fazemos hoje é uma poupança para envelhecermos com qualidade de vida e independência.”

Por fim, Rafaela Lopes enfatizou que a prática de atividades físicas não visa apenas ganhos estéticos, mas sim a manutenção da independência funcional do idoso para atos simples, como sentar, levantar do sanitário e carregar as próprias compras.

“O nosso melhor amigo é o movimento, é a atividade física. Um simples agachamento, por exemplo, ajuda nas tarefas do dia a dia, como sentar e levantar. Ter força para carregar sacolas e fazer as compras sozinho também significa manter a autonomia. Por isso, movimento e atividade física são essenciais para todos.”

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