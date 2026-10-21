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CANAL SAÚDE Estresse pode ser agente para Psoríase e Dermatite Atópica A dermatologista Vanessa Medeiros ressalta sobre a importância da conscientização sobre as doenças, sintomas, e tratamentos adequados

A psoríase e a dermatite atópica são doenças inflamatórias crônicas da pele que podem causar desconforto e afetar a qualidade de vida dos pacientes. Embora apresentem sintomas diferentes, ambas exigem acompanhamento médico e cuidados específicos para controlar as crises.

A dermatite atópica é caracterizada principalmente pela coceira intensa, ressecamento e lesões na pele. Já a psoríase provoca placas avermelhadas e descamativas, que podem causar rachaduras e incômodo.

Nesta quarta-feira (21), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com a médica dermatologista Vanessa Medeiros , no Canal Saúde, sobre conscientização das duas doenças, os sintomas, tratamentos disponíveis e riscos da automedicação.

Assista a entrevista completa nos links abaixo:

A dermatologista explicou que o estresse não surge isoladamente, mas atua como o catalisador que faz "estourar" a predisposição genética

"...o fator estresse ele é como se fosse... o motor final para aquilo aparecer... Toda vez que a gente tem um estresse, o nosso ponto ele estoura no nosso ponto fraco... Na dermatite atópica e na psoríase, esse sistema imunológico tá muito ativo, ele tá ali procurando inflamar uma coisa que não existe... e aí você vem com esse estresse e ele vai lá e te dá o gatilho final para tudo isso entrar em ebulição."

A médica também reforçou que nem a psoríase nem a dermatite atópica são transmissíveis pelo toque ou abraço

"...os pacientes sofrem bastante com isso... as pessoas veem aquela placa vermelha descamando, aí falam que é impingem... e acham que vai pegar, então não pega... Eu tenho lá mais de 100 pacientes hoje com essas doenças... e às vezes eu abraço eles... é muito importante se sentir acolhido, se sentir amado e desmistificar. Isso é simplesmente um erro ali da combinação do sistema imunológico com a pele..."

Vanessa Medeiros alertou contra o uso indiscriminado de pomadas e corticoides orais por conta própria

"...é importante acompanhar com profissional e evitar certas medidas como uso de corticoide oral, porque eles vão naquele primeiro momento enxugar, mas futuramente eles podem ajudar e estimular a expansão da doença... se não for um fungo, o uso do antifúngico nessas lesões, tanto na psoríase quanto na dermatite atópica, ele pode irritar, então ele vai piorar o problema."

A especialista fez um alerta sobre o uso crônico de anti-histamínicos em crianças atópicas

"...o uso crônico desse remédio está associado ao menor aprendizado no dia seguinte, porque a criança dorme, mas não dorme o sono correto, o sono profundo lá reparador... ela dorme como se fosse um sono induzido pela medicação mesmo. No outro dia ela fica sonolenta e essa falta de sono vai ter impacto tanto no crescimento quanto no aprendizado na escola."

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