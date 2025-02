A- A+

O estresse pode ser responsável pelo aumento de peso. Muitas pessoas recorrem ao consumo de açúcar e álcool para aliviar a tensão, mas essa prática gera um ciclo prejudicial à saúde, o excesso de calorias ingeridas nessas situações pode levar ao acúmulo de gordura corporal.

Além disso, noites mal dormidas elevam os níveis de cortisol, hormônio ligado ao estresse que desregula o apetite e aumenta o desejo por alimentos calóricos. Esse descontrole pode dificultar a manutenção de um peso saudável e impactar negativamente a qualidade de vida.

Para evitar que o estresse cause ganho de peso, é essencial adotar hábitos saudáveis, a prática de atividades físicas, como caminhada e natação, ajuda a reduzir a ansiedade e a equilibrar o organismo, prevenindo o consumo excessivo de alimentos ricos em açúcar e gordura.

Nesta segunda-feira (10), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o nutrólogo Diego Pascaretta que respondeu questões importantes sobre o estresse e como ele afeta no ganho de peso.

Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.

O nutrólogo Diego Pascaretta falou da relação direta do estresse com o ato de comer em excesso, que se torna uma forma de refúgio.

“Quando a gente come, a gente tem uma saciedade, principalmente no período pós-comida, o hormônio relacionado ao relaxamento que é a serotonina é ativado, ela têm essa relação direta com a comida, que tem essa relação de prazer.” disse o médico.

Nutrólogo Diego Pascaretta. Foto: Divulgação



O médico Diego Pascaretta também trouxe número alarmantes, onde mais de 70% da população busca o alimento como forma de compensar uma situação de estresse

“Mais de 70% da população, tem esse viés de buscar um alimento um pouco mais calórico, um pouco mais doce para compensar uma situação de estresse, ou seja, elas estão usando um ansiolítico só só que na forma de comida, mas, isso aí a longo prazo vai causar problema” finalizou.



