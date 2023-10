Estudantes do Jaboatão dos Guararapes assumem a prefeitura por um dia

A- A+

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes promoveu mais uma edição do programa Prefeito Por Um Dia, uma iniciativa que tem como objetivo aproximar os jovens estudantes do funcionamento da administração pública. Na última terça-feira (10), o prefeito Mano Medeiros deu as boas-vindas a Kamylla Victoria, que ocupou a posição de Prefeita por um dia, bem como à vice-prefeita Sara Rebeca e aos 12 jovens secretários, que passaram o dia na prefeitura, acompanhando de perto o trabalho do secretariado e as atividades administrativas.



O grande destaque deste ano foi o momento em que os estudantes compartilharam seus sonhos, objetivos e visões para o futuro do Jaboatão dos Guararapes nos próximos 20 anos, atividade que faz parte do Plano Diretor. Por meio da elaboração de uma carta aberta, os jovens expressaram suas aspirações para o desenvolvimento da cidade. Esses objetivos serão apresentados ao público durante a abertura do Fórum Jaboatão 450 anos, que ocorrerá de 16 a 19 de outubro no auditório da UNIFG, em Piedade.



O prefeito Mano Medeiros elogiou a participação dos jovens e enfatizou a importância desse programa para a educação cidadã e o envolvimento da juventude na construção do futuro da cidade.

"É inspirador ver o entusiasmo e a dedicação dos estudantes em contribuir com ideias e visões para o desenvolvimento do Jaboatão dos Guararapes. O programa Prefeito Por Um Dia é uma maneira de garantir que a voz da juventude seja ouvida e que eles se sintam parte ativa da nossa cidade”, pontuou o gestor.

Fotos: Leandro de Santana/PJG





Kamylla Victoria, aluna do 9º ano da Escola Municipal em Tempo Integral Humberto Barradas, que foi prefeita por um dia, compartilhou suas impressões sobre a experiência.

"Quero agradecer ao prefeito Mano Medeiros e a toda a equipe por esta oportunidade única de conhecer de perto o funcionamento da prefeitura e participar desse programa tão especial e importante para nós. Durante o dia, tive a chance de acompanhar de perto o trabalho dos secretários. Foi uma experiência incrível e esclarecedora que me mostrou como cada detalhe da administração municipal afeta diretamente a vida de todos os cidadãos", comentou a estudante.



Os estudantes selecionados para participar do Programa Prefeito Por Um Dia foram eleitos no Bate-Papo de Líderes, que ocorreu em 29 de setembro, logo após a posse dos grêmios estudantis. Entre os demais alunos que participaram dessa ação, estão: Adryan Luan, chefe de gabinete; Eduarda França, controladora geral; Emerson Severino, procurador geral; Kerolaine Cibele, secretária municipal de Administração; Ruane Lima, secretária municipal de Educação; Safira Vitória, secretária municipal de Saúde; Daphiny Nicolly, secretária de Assistência Social e Cidadania; José Claudino, secretário municipal de Planejamento e Fazenda; Ana Beatriz da Silva, secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; Lucas Mendes, secretário municipal de Infraestrutura; Fernando Sneidjer, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Turismo, Cultura e Lazer e Esmeralda Camile , Assessora de Comunicação.

Veja também

OFICINA Calçadas do recife viram tema de oficina gratuita para jovens com deficiência