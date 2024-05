Estúdio de dança fará intervenção com público infantil na Feira da Aurora

A- A+

Neste sábado (18), às 15h, será realizada uma intervenção artística com o público infantil da Feira da Aurora, localizada na Rua da Aurora, em frente à Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG). O momento será mediado por Micaelly Mira, professora de balezinho do Carvalho Stúdio de Dança. Para participar, as crianças e seus responsáveis devem realizar uma inscrição simples no local do evento ou através do Instagram (@carvalhostudio7). O acesso é livre e gratuito.

Para Alê Carvalho, dançarina profissional e administradora do espaço, utilizar a dança como ferramenta educativa é essencial para estimular a criatividade das crianças.

“Adentrar o universo lúdico da dança na vida das crianças desenvolve funções motoras e promove a liberdade de movimentos e criatividade em uma sociedade que muitas vezes nos atrapalha no auge de nossa capacidade criativa”, afirma.

Ela ainda reforça como a atividade desenvolve habilidades sociais nos pequenos e pequenas.

“Além disso, também reforça os laços comunitários, lidar com a presença do corpo do outro, trabalha a ideia de respeito, limites e empatia, bem como amplia os sensos de disciplina e responsabilidade”, completou.

O Carvalho Stúdio de Dança está localizado na R. Princesa Isabel, nº 142, bairro da Boa Vista, área central do Recife. O estabelecimento conta com uma equipe qualificada de profissionais da dança para todos os gostos, desde o ballet passando pela dança do ventre, danças urbanas, twerk, entre outras linguagens.

Serviço

Intervenção artística na Feira da Aurora

Dia: 18 de maio de 2024

Horário: 15h

Entrada gratuita

Conheça a professora:

