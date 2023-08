A- A+

CULTURA Evento de Catadoras e Catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, no Recife, com Tião Santos O ex-catador, artista plástico e ativista de renome internacional, conhecido mundialmente por sua participação no filme Lixo Extraordinário, indicado ao Oscar de Melhor documentário em 2011

Catadoras e Catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis participam de encontro, nesta quinta-feira (10), às 14h, na Assembleia Legislativa para debater e construir políticas públicas visando o trabalho desses profissionais e sua relação com a economia sustentável, a preservação do meio ambiente e as precárias condições a que estão expostos. O evento, promovido pelo mandato do deputado João Paulo (PT), terá a presença do empreendedor social, ativista e artista plástico Tião Santos, que enxergou no lixo reciclável uma forma de sobrevivência. Ele vai falar sobre seu trabalho e sua trajetória de vida, um exemplo de superação e transformação para catadoras e catadores do Brasil e de outros países.

Tião Santos, de 41 anos, passou a infância no lixão do Jardim Gramacho, localizado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde tirava materiais para seu trabalho de artista e para seu sustento, num ambiente de miséria e degradação. Tião Santos protagoniza uma incrível história de vida, que teve início no Gramacho – onde começou a trabalhar como catador desde muito cedo, seguindo os passos da mãe, e se tornou mundialmente conhecido depois da sua participação no filme Lixo Extraordinário, indicado ao Oscar de Melhor documentário em 2011.

De catador, Tião passou a trabalhar na cooperativa do local em 1996, considerado o maior lixão da América Latina até ser fechado em 2012. O ex-catador de materiais recicláveis tem se destacado pelo ativismo político com foco no incentivo à cadeia produtiva da coleta, do descarte e da reciclagem dos resíduos. Para Tião Santos, “a reciclagem no Brasil nasce da pobreza e da exclusão social, e o protagonista da reciclagem no país é o catador”.

