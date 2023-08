Evento gratuito online conscientiza população feminina quanto às formas de violência

A- A+

O Encontro Vozes em Lilás: Prevenção e Justiça para as Mulheres estará disponível “ online ” nos próximos dias 29, 30 e 31 de agosto, com uma verdadeira imersão dedicada à conscientização, prevenção e justiça no combate às diversas formas de violência contra as mulheres.

O mês de agosto é conhecido como o mês lilás em todo o país, em referência à sanção da Lei Federal nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, assinada no dia 7 de agosto 2006. Em apoio à causa, O Movimento Mulher Que Faz (MMQF) se reúne para discutir a importância da prevenção e entender o que acontece após a denúncia no poder judiciário.

Através de palestras, debates e oficinas, todos no formato online, o evento busca promover a conscientização sobre a violência de gênero e destacar o papel da prevenção na luta contra essa questão. Será debatido o processo judicial, o caminho percorrido após a denúncia, as medidas de proteção disponíveis, os direitos das vítimas e a importância do apoio psicológico, jurídico e da rede de apoio efetiva nesse processo.

Palestrantes e especialistas renomados no campo científico, jurídico, psicológico, terapêutico corporal, e de direitos humanos estarão presentes para compartilhar seus conhecimentos e experiências. Além disso, será ofertado o espaço para as mulheres que desejarem compartilhar suas experiências e superação.

O Encontro será virtual , 100% gratuito e com direito ao certificado ao final dos dias programados. A expectativa é promover a conscientização, fortalecer a prevenção e empoderar as vítimas e participantes, além de discutir o papel fundamental do poder judiciário no combate a violência de gênero.

Link página oficial do evento | inscrições

Veja também

CULTURA Um Estranho Muito Íntimo em única apresentação no Santa Isabel