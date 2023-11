Evento que tem como foco inclusão da pessoa com deficiência acontece em Recife

A- A+

O Referendo Microfone Braille tem como objetivo principal homenagear pessoas, entidades e serviços que dedicam parte de seu tempo para causa das pessoas com deficiência no Brasil. Em sua 13 ª edição, o evento acontece nos dias 1 e 2 de dezembro. A abertura, a partir das 17h, será realizada no Teatro do Parque, Rua do Hospício,81,Recife. Já no dia 2, as atividades serão realizadas no Auditório do Instituto dos Cegos do Recife Antônio Pessoa de Queiroz, localizado na Rua Guilherme Pinto, 146, bairro das Graças, a aprtir das 8h.

Em entrevista à Rádio Folha FM, 96,7 nessa quarta-feira (29), o radialista e idealizador do evento, Domingos Sávio e participantes vindos de Minas Gerais, Dudu Melo, ator e diretor teatral; Júnior Dias, músico e cantor; e do Pará, Narcélio Madero, radialista e Laiza Madero, atual madrinha do Referendo Microfone Braile. Eles falaram sobre a 13ª edição que traz em seu primeiro dia de atividades uma intensa programação cultural.

Na abertura, que acontece no Teatro do Parque, participação de Amanda Lima, primeira bailarina do Norte/Nordeste com Síndrome de Down. Lançamentos de livros, filmes, apresentação de dança em cadeira de rodas pela Companhia de Dança Kátia Campos, além de apresentação teatral e show com maestro, intérprete e regente da Orquestra Sinfônica do Recife, Neneo Liberalquino, fazem parte da programação.

No segundo dia, palestras trazem temas importantes para a reflexão sobre a inclusão e implantação das políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência. As atividade acontecem a partir das 8h.

Domingos Sávio comanda o programa Resgatando a Cidadania que é veiculado aos sábados, a partir do meio-dia, na Folha FM, 96,7 Os radialistas e operadores de áudio da Rádio Folha FM, Anderson Ricardo e Adiel Alves e a radialista Patrícia Breda, que também integra o quadro da 96,7, serão homenageados nessa edição.

O Referendo Microfone Braile foi criado em 04 de dezembro de 2009, no Anfiteatro da Câmara Municipal de Cubatão, São Paulo, celebrando os 200 anos de nascimento de Louis Braille, fundador do sistema de leitura e escrita para cegos no mundo, e os 100 anos da fundação do Instituto de Cegos de Recife Antônio Pessoa de Queiroz, primeiro do gênero no Brasil, mantido por uma instituição filantrópica, a Santa Casa de Misericórdia do Recife.

A organização do evento pede a doação de 2kgs de alimentos não perecíveis que serão entregues à instituições sociais.

.

Veja também

ECONOMIA Veja como reduzir a conta de energia e cuidar do planeta ao mesmo tempo