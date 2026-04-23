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CANAL SAÚDE Excesso de treinos pode aumentar lesões no joelho Especialista explica como o excesso de treinos pode aumentar as lesões no joelho

A busca por uma vida mais saudável tem levado cada vez mais pessoas a aderirem a rotinas intensas de exercícios físicos, que acaba forçando muito o joelho. Impulsionados por desafios e competições como o Gym Rats (aplicativo de atividades físicas), muitos praticantes têm adotado treinos diários, que incluem musculação com altas cargas, corrida, crossfit e esportes na areia, como futevôlei e beach tênis.

Apesar dos benefícios da atividade física, o excesso e a falta de orientação adequada podem trazer riscos à saúde, especialmente para as articulações. O joelho está entre as articulações mais exigidas nesses tipos de exercício e, por isso, é também uma das mais afetadas. A sobrecarga pode provocar dores, inflamações e até lesões mais graves, comprometendo a mobilidade e a qualidade de vida.

Nesta quinta-feira (23), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Neneo de Carvalho, conversou, no Canal Saúde, com o ortopedista e especialista em joelho, Diego Pires, que falou sobre como o excesso de treinos pode aumentar as lesões no joelho e como se cuidar melhor.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O ortopedista Diego Pires explicou que o entusiasmo nas academias precisa ser acompanhado de técnica, alertando sobre a importância de não aumentar os pesos de forma indiscriminada sem a orientação de um profissional.

"Um dos pilares é a execução correta do movimento. Então, executar aquele movimento de maneira correta, controlar a carga e controlar a intensidade é muito importante”, diz ele.

Ortopedista : Diego Pires/Foto: Divulgação

Ao ser questionado sobre modalidades em alta, como o beach tennis e o futevôlei, o especialista detalhou como a instabilidade do solo exige ainda mais preparo das articulações inferiores.

"A areia tem uma característica porque o terreno é acidentado, é irregular, isso traz mais mobilidade, principalmente pro joelho, e o risco de torção”.

O médico destacou que as articulações sofrem desgaste constante ao longo da vida e que a falta de fortalecimento muscular acelera o processo de incapacitação física na terceira idade.

"Com o passar da idade, a articulação já vem sofrendo desgaste. Se a gente não faz um trabalho preventivo, o processo de desgaste é mais rápido e a partir do momento que vai gerando uma artrose naquela articulação” explicou.

Por fim, o ortopedista fez um alerta crítico à cultura do treinar os 7 dias da semana, enfatizando que a evolução muscular e a proteção articular dependem diretamente das pausas.

"Hoje a gente sabe que tem pacientes que treinam sete vezes por semana, sem descanso. A articulação precisa descansar. O descanso também faz parte do treino, o descanso também faz parte da recuperação”, alerta o médico.

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