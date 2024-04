Expo Tracunhaém celebra cultura e tradição nordestina durante todo mês de abril

A- A+

Para os apreciadores do artesanato brasileiro, a “Expo Tracunhaém 2024 Cultura, Tradição e Legado”, instalada no Camará Shopping, em Camaragibe, no mês de março, teve seu prazo de exposição prorrogado até o dia 30 de abril. A proposta da exposição gratuita é reconhecer e valorizar o trabalho árduo e criativo dos artesãos por todo o país, além de ressaltar sua contribuição significativa para a cultura e economia local.

A instalação oferece uma oportunidade para os visitantes explorarem e se encantarem com as obras de renomados artesãos vindos diretamente de Tracunhaém, como bens artísticos, utensílios e peças decorativas, entre outros. A exposição destaca não apenas a habilidade técnica desses profissionais, mas também seu legado na cultura do país como um todo e sua importância para todas as gerações.

Dentre as obras presentes no local, há peças feitas por talentosos artesãos como: Jonatas Freitas, coordenador do centro do artesanato de Tracunhaém, Rafael Raimundo Paulo, Tina Brito, viúva do mestre Titino Brito, Fatinha Artesã, uma das fundadoras da FENEARTE, e outros nomes notáveis como Geruza, Aristides Francisco e Claudilene Fideles de França.

E, para abrilhantar ainda mais a ornamentação, o Camará Shopping também conta com um painel de uma das obras do renomado José Francisco Borges, o mestre Jota Borges, artista popular autodidata, poeta, xilogravador e patrimônio vivo de Pernambuco. Em sua homenagem, o grande painel foi instalado no piso L3 com a xilogravura “A Santa Ceia”, destacando sua contribuição para a cultura nordestina, seus valores e tradições, elementos que permeiam suas obras como um todo.

Esta atmosfera quente e vibrante do nordeste brasileiro serve como pano de fundo para este momento cultural que o shopping está proporcionando, ela mistura realidade e fantasia, contemporâneo e tradicional, em uma narrativa repleta de poesia e amor. Minada por esses sentimentos, os elementos tradicionais ganham vida num contexto cultural único.

A exposição é uma oportunidade única para os visitantes explorarem a riqueza do artesanato local, valorizando assim os artesãos que têm deixado sua marca na cultura e na economia por meio de suas criações artísticas. A entrada é gratuita, e a exposição está localizada no piso L1 do shopping até o final do mês de abril.

