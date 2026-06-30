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EXPOSIÇÃO Exposição celebra a trajetória de Sérvulo Esmeraldo no Recife Mostra na CAIXA Cultural reúne 50 obras produzidas ao longo de quase 70 anos de carreira e tem entrada gratuita até 25 de outubro.

A CAIXA Cultural Recife recebe, a partir de 2 de julho, a exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo", dedicada à trajetória do artista cearense Sérvulo Esmeraldo, um dos principais nomes da arte cinética brasileira. Com curadoria de Dodora Guimarães Esmeraldo, a mostra reúne 50 obras produzidas ao longo de quase sete décadas de carreira.

Para falar sobre a exposição, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a curadora e viúva do artista, Dodora Guimarães Esmeraldo, que fala sobre a importância da mostra para o público pernambucano



Sérvulo foi um artista geométrico construtivo e acredito que será um momento importante para a arte pernambucana ter esse contato com a obra de um artista tão singular e engenhoso”, afirma Dodora Guimarães Esmeraldo.

O público poderá conferir esculturas, pinturas, gravuras, desenhos, relevos e objetos que revelam a diversidade da produção do artista. A abertura acontece às 19h, com visita guiada pela curadora, interpretação em Libras e participação dos escritores Ronaldo Correia de Brito e José Flávio Vieira.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A programação inclui ainda a palestra "Quem é esse Sérvulo Esmeraldo", no dia 4 de julho, seguida de visita comentada. A exposição permanece em cartaz até 25 de outubro, com entrada gratuita. A iniciativa marca o retorno da obra de Sérvulo Esmeraldo ao Recife após quase cinco décadas de sua última exposição na cidade.

Serviço:

Exposição “Esse é Sérvulo Esmeraldo”

CAIXA Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Abertura: 2 de julho de 2026 (quinta-feira), às 19h

Temporada: de 3 de julho a 25 de outubro de 2026

Horários de visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h (entrada até 19h45); e domingos e feriados, das 10h às 18h (entrada até 17h45)

Entrada franca

Classificação indicativa: Livre

Informações: Site CAIXA Cultural | Instagram @CAIXACulturalRecife

Acesso para pessoas com deficiência

Patrocínio: CAIXA

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