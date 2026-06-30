Exposição celebra a trajetória de Sérvulo Esmeraldo no Recife
Mostra na CAIXA Cultural reúne 50 obras produzidas ao longo de quase 70 anos de carreira e tem entrada gratuita até 25 de outubro.
A CAIXA Cultural Recife recebe, a partir de 2 de julho, a exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo", dedicada à trajetória do artista cearense Sérvulo Esmeraldo, um dos principais nomes da arte cinética brasileira. Com curadoria de Dodora Guimarães Esmeraldo, a mostra reúne 50 obras produzidas ao longo de quase sete décadas de carreira.
Para falar sobre a exposição, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a curadora e viúva do artista, Dodora Guimarães Esmeraldo, que fala sobre a importância da mostra para o público pernambucano
Sérvulo foi um artista geométrico construtivo e acredito que será um momento importante para a arte pernambucana ter esse contato com a obra de um artista tão singular e engenhoso”, afirma Dodora Guimarães Esmeraldo.
O público poderá conferir esculturas, pinturas, gravuras, desenhos, relevos e objetos que revelam a diversidade da produção do artista. A abertura acontece às 19h, com visita guiada pela curadora, interpretação em Libras e participação dos escritores Ronaldo Correia de Brito e José Flávio Vieira.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
A programação inclui ainda a palestra "Quem é esse Sérvulo Esmeraldo", no dia 4 de julho, seguida de visita comentada. A exposição permanece em cartaz até 25 de outubro, com entrada gratuita. A iniciativa marca o retorno da obra de Sérvulo Esmeraldo ao Recife após quase cinco décadas de sua última exposição na cidade.
Serviço:
Exposição “Esse é Sérvulo Esmeraldo”
CAIXA Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Abertura: 2 de julho de 2026 (quinta-feira), às 19h
Temporada: de 3 de julho a 25 de outubro de 2026
Horários de visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h (entrada até 19h45); e domingos e feriados, das 10h às 18h (entrada até 17h45)
Entrada franca
Classificação indicativa: Livre
Informações: Site CAIXA Cultural | Instagram @CAIXACulturalRecife
Acesso para pessoas com deficiência
Patrocínio: CAIXA