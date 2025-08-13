Exposição "Da Cor ao Tempo" retrata o amadurecer da população LGBTQIAPN+40 no Recife
O fotógrafo Ismael Holanda apresenta exposição fotográfica contando histórias e vivências da comunidade LGBTQIAPN+ acima dos 40 anos, com abertura marcada para 17 de agosto e entrada gratuita.
O Espaço Solo Gens, no Recife Antigo, recebe a exposição "Da Cor ao Tempo", parte do Projeto (Re)Existência, que apresenta um olhar sensível sobre o amadurecer da população LGBTQIAPN+ acima dos 40 anos. Com imagens assinadas pelo Jornalista e fotógrafo Ismael Holanda, a mostra destaca a beleza, a força e as histórias de pessoas que desafiam o etarismo e padrões heterocisnormativos.
Os retratados, todos residentes em Pernambuco, compartilharam suas vivências em entrevistas que inspiraram cada fotografia.
A abertura acontece em 17 de agosto, às 16h, com roda de conversa mediada pelo jornalista Manoel Constantino e participação de convidados como Bárbara Alexandra, Dan Lôcio, Leu Simões e Vanildo Bandeira.
SERVIÇO:
Exposição "Da Cor aa Tempo"
Abertura Oficial: 17 de agosto, às 16h.
Visitação: Todos os domingos atá 14 de setembro
Horário de Visitação: 13h às 19h.
Solo Gens: Rua do Apolo 170, Bairro do Recife
Informações : (81) 99856-2082
Entrada Gratuita