A- A+

EXPOSIÇÃO Fotografias revelam histórias de vida e envelhecimento da população LGBTQIAPN+ em Pernambuco Exposição "Da Cor ao Tempo", na Casa Estação da Luz, reúne fotografias de pessoas com mais de 40 anos e destaca vivências, afetos e resistência, com entrada gratuita até maio

A exposição fotográfica “Da Cor ao Tempo”, tem início nesta quarta, 29 de abril, na Casa Estação da Luz, que propõe um olhar sensível sobre o envelhecimento da população LGBTQIAPN+ em Pernambuco. Com imagens assinadas pelo fotógrafo e jornalista Ismael Holanda, a mostra destaca histórias de vida marcadas por resistência, afeto e identidade.

Para falar sobre a exposição, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou fotógrafo e jornalista Ismael Holanda, qua fala sobre a inspiração para o projeto e o medo da solidão.



Eu como um homem gay [...] tinha muito medo da solidão, medo de daqui a tantos anos me sentir abandonado. E com o tempo eu fui percebendo que esse medo não só me atravessava, como atravessava tantas outras pessoas”, afirma Ismael Holanda.



O projeto reúne pessoas com mais de 40 anos, residentes no estado, com trajetórias diversas e marcadas por desafios em uma sociedade ainda guiada por padrões excludentes. As fotografias valorizam experiências individuais e coletivas, revelando nuances do amadurecer fora dos modelos tradicionais.

Exposição fotográfica "Da Cor ao Tempo" acontece na Casa Estação da Luz em Olinda - Foto: Lucas Dias

Ismael ainda destaca o conceito de duplo etarismo



Esse trabalho chama atenção também para um duplo etarismo [...] além da gente sofrer o etarismo da sociedade, [sofremos] dentro da própria comunidade também”, afirma Ismael Holanda.



A abertura acontece no dia 29, às 19h, com uma roda de conversa sobre vivências e relações ao longo do tempo. A curadoria e produção executiva são de Wecsley Mariano. A exposição segue até o dia 20 de maio de 2026, com visitação de segunda a sexta, das 10h às 17h, e aos fins de semana, das 10h às 15h. O projeto foi contemplado pelos editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco. A iniciativa conta ainda com apoio de entidades ligadas à fotografia no Brasil.



SERVIÇO

Exposição “Da Cor ao Tempo”.

Visitação : 29 de abril a 20 de maio

Horário de Visitação: Segunda a sexta-feira das 10h às 17h. / Sábados e domingos das 10h às 15h.

Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Morais, 313 - Carmo, Olinda - PE)

Informações : (81) 99856-2082

Entrada Gratuita

Veja também