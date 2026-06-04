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CULTURA Exposição inspirada na obra de Gilberto Freyre propõe viagem pelas memórias e sabores da cultura açu Mostra gratuita reúne peças inéditas do acervo da Fundação Gilberto Freyre e destaca a influência do açúcar na formação da identidade cultural brasileira

A exposição “Açúcar: Sabores, Cheiros e Memórias” será aberta ao público na próxima segunda-feira (8), no piso L4 do Plaza Shopping, na Zona Norte do Recife. Realizada pela Fundação Gilberto Freyre, a mostra tem entrada gratuita e convida os visitantes a refletir sobre a influência da cultura açucareira na formação da identidade social, cultural e afetiva do Brasil.

Para falar sobre a iniciativa, o programa Folha na Tarde, apresentado por Simone Ventura na Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a diretora executiva da Fundação Gilberto Freyre, Jamille Barbosa. Durante a conversa, ela destacou a relevância da obra que inspira a exposição e a oportunidade de aproximar o público contemporâneo do pensamento de Gilberto Freyre.

Jamille Barbosa, diretora executiva da Fundação Gilberto Freyre/ Foto: Emerson Menezes

Segundo Jamille, a escolha da temática está diretamente relacionada ao período junino e à forte presença da gastronomia nas tradições nordestinas.

“Nós escolhemos a temática da alimentação, da gastronomia, tendo como foco o livro 'Açúcar', por considerar que ele dialoga de forma muito próxima com esse momento junino”, afirmou.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A exposição reunirá peças do acervo da Fundação Gilberto Freyre. A proposta é apresentar ao público objetos, referências e memórias ligadas ao universo do açúcar, explorando aspectos relacionados aos sabores, aromas, costumes e tradições que marcaram a formação da sociedade brasileira.

Além de resgatar elementos da história e da cultura pernambucana, a iniciativa busca proporcionar uma experiência sensorial e afetiva, estimulando novas leituras sobre a presença do açúcar no cotidiano e na construção das relações sociais ao longo do tempo.

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