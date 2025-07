Exposição interativa "Viajando com Tapetes Contadores" chega a CAIXA Cultural

A- A+

“Os Tapetes Contadores de Histórias” são pioneiros no Brasil na transposição da literatura para as artes têxteis. De 23 de julho a 24 de agosto, a exposição interativa “Viajando com Tapetes Contadores”, do grupo Os Tapetes Contadores de História, além de apresentações com contação de histórias, estará em cartaz na CAIXA Cultural Recife. A programação é completamente gratuita e voltada para toda a família, com apresentações do grupo, aos sábados e domingos, sempre às 15h

A turnê pelo Recife apresenta cenários inéditos, como o tear criado para o conto da Moça Tecelã, da escritora Marina Colasanti e o pergaminho que vai se desenrolando diante das crianças para contar a história do Rei Midas.

Warley Goulart, integrante do grupo, conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta segunda-feira (21), sobre as apresentações e a importância da contação de histórias.

“A seleção de cada espetáculo é definida minutos antes da apresentação, a partir da faixa etária predominante. Ao final, o público é convidado a interagir, podendo ler as histórias e tocar nas peças. Confeccionadas manualmente pelos próprios artistas, elas ajudam a dar vida às histórias apresentadas no palco,” explicou Warley.

Entre os textos interpretados estão contos de tradições europeia, africana, latino-americana e brasileira. Além disso, também haverá exibição inédita de videoarte sobre o Rio Amazonas, cuja história é narrada por meio de mitos de criação das cosmovisões andina e ticuna.

Exposição

De terça a domingo, os visitantes têm a oportunidade de explorar o acervo têxtil, fruto do trabalho autoral e artesanal desenvolvido pelo grupo ao longo dos anos. A exposição conta com 40 obras criadas na França, Peru e Brasil. São tapetes, painéis, vestimentas, bonecos, caixas e livros de pano, com cenários para narrativas do mundo inteiro e contos de grandes escritores nacionais.

Oficina Ateliê de Histórias

De 05 a 07 de agosto, às 10h30, o grupo oferece a oficina de formação Ateliê de Histórias com inscrições pelo site da CAIXA Cultural. A atividade, voltada para jovens e adultos, foca na arte de contar histórias. Nela os participantes são convidados a narrar, ler, estudar e se especializar nos recursos disponíveis para uma boa contação.

O projeto ““Viajando com Tapetes Contadores” integra a programação comemorativa dos 45 anos da CAIXA Cultural, desde a abertura da primeira unidade em Brasília, e os 13 anos da CAIXA Cultural Recife

Serviço

Exposição interativa “Viajando com Tapetes Contadores”

Local: CAIXA Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505 -Bairro do Recife

Visitação: 23 de julho a 24 de agosto de 2025

Horário: terça-feira a sábado, das 10h às 20h | Domingos e Feriados, das 10h às 18h(última entrada 15 minutos antes de fechar)

Entrada franca

Apresentações aos finais de semana, de 26 de julho a 24 de agosto de 2025

sábados e domingos, às 15h

Sessões com acessibilidade em Libras nos dias 14 e 21 de agosto (quinta-feira)

Ingressos gratuitos (distribuídos 30 minutos antes do início da sessão)

Lotação: 40 pessoas

Classificação livre para todos os públicos

Oficina Ateliê de Histórias:

Datas: de 05 a 07 de agosto (terça a quinta-feira)

Horário: das 10h30 às 13h30

Lotação: 25 vagas

Classificação: 14 anos

Inscrições gratuitas pelo site CAIXA Cultural

Informações pelo site ou Instagram

Classificação: livre para todos os públicos

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal

