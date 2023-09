A- A+

DIVERSÃO Exposição Internacional Dragões entra em cartaz no Shopping Tacaruna Mostra gratuita reúne dragões animatrônicos com som, movimentos e efeitos especiais

O público será transportado ao mundo da fantasia dos dragões, seres gigantes, famosos por cuspirem fogo e voarem em alta velocidade, através da “Exposição Internacional – Dragões”, em cartaz no Shopping Tacaruna, até o dia 30 de setembro. A mostra estará montada na Praça de Eventos, localizada no térreo. A exposição traz 10 dragões animatrônicos com som, movimentos realistas e efeitos especiais, sendo que o maior deles chega a medir cinco metros de altura e oito de comprimento. O evento conta com uma superestrutura e peças ricas em detalhes que exaltam a fantasia do público. A entrada é gratuita.

Além da exposição propriamente dita, o evento traz uma área interativa com três atividades: Tire Foto com a criança montando um dragão, Estação de Realidade Virtual e Mini Quiosque com venda de diversos souvenirs e brinquedos temáticos. Todas as atividades são pagas. Os valores custam a partir de R$ 25.

Presentes em filmes, livros e seriados de TV, os dragões despertam a curiosidade de adultos e crianças. Sucesso nas telonas com ‘Coração de um Dragão’ e com a animação ‘Como Treinar o Seu Dragão’, o tema está em alta em uma das séries de maior sucesso mundial: Game Of Thrones, onde os dragões são sinônimos de poder.

Figuras da mitologia dos mais diversos povos e civilizações, os dragões assumem funções e simbologia diferentes. Há culturas que os definem como fontes sobrenaturais de sabedoria e força, outras simplesmente como feras destruidoras. Sucesso em inúmeras histórias ao redor do mundo, os dragões são seres mitológicos que representam a força, a bravura e a liberdade.

A produção fica a cargo da Smartmix Brasil, empresa com mais de 40 anos de mercado, pioneira em entretenimento familiar para shoppings. A empresa também é responsável por outras grandes exposições de sucesso que circulam pelo Brasil, como: Natureza Gigante (já esteve em cartaz no Shopping Tacaruna), O Corpo Humano, Mundo Jurássico, O Fantástico Mundo Marinho, Xperience – Ciência e Diversão, Supergames, Brinquedoteka, Sensation, Nave Planetária, entre outros.

Veja também

CANAL SAÚDE Setembro Verde: alerta para doação de órgãos