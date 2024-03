Exposição "Luz e Cor" reúne obras de 40 artistas pernambucanos 

A- A+

Com o objetivo de recriar o Salão dos Independentes no Recife, com a participação de artistas que usam diferentes técnicas, inspirados nos traços dançantes e iluminados dos movimentos impressionismo e pós-impressionismo, no próximo dia 21 de março, o público poderá conferir a inauguração da Exposição Luz e Cor, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindú, em Boa Viagem. A mostra segue até o dia 20 de abril.

Sob a curadoria e direção da artista visual, Mayssa Leão, a exposição traz para o público uma releitura entre o impressionismo e o pós- impressionismo, comemorando seu surgimento nos 140 anos do Salão dos Independentes de Paris, mediante inspirações de 40 artistas de Pernambuco com suas respectivas identidades visuais.

Exposição de quadros- Foto: Mayssa Leão

O Impressionismo é marcado, pela liberdade de expressão puramente sensorial, revolucionando o modo de fazer arte, trazendo à tona inúmeras vanguardas artísticas. O especial uso da Luz e da Cor, elementos marcantes deste movimento, criam cenários nos quais se faz ênfase na luz natural sobre os objetos e não na representação exata de suas formas. A justaposição das cores complementares, ou seja, dos tons frios em conjunto com os tons quentes, reproduzem a percepção visual do artista no instante em que contempla a natureza.



Já o pós-impressionismo vai além e traz fagulhas da abstração e da expressão dos sentimentos, concentrando-se nos aspectos emocionais e simbólicos da arte.

“A Exposição Luz e Cor será uma oportunidade do público mergulhar nas emoções do olhar de cada artista, dessa mostra sobre os movimentos impressionista e pós-impressionista, através da identidade visual e bagagem de vida dos expositores”, destacou a curadora da exposição, Mayssa Leão.

Serviço:

Inauguração: 21/03/2024

Horário : 18h às 21h

Local: Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, na Av. Boa Viagem.

O evento é gratuito e será aberto ao público.

