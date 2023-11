A- A+

Começa neste sábado (11), a 80ª edição da Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados no Parque de Exposições do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. O evento, que teve início no ano de 1941, vai se estender até o próximo dia 19.

Durante os nove dias, o Parque de Exposições do Cordeiro vai funcionar das 9h às 22h. De segunda a quarta-feira, a entrada custa R$ 10 inteira e R$ 5 meia. Já de quinta a domingo, R$ 12 inteira e R$ 6 meia.

Segundo Delmiro Gouveia, Presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores, o evento tem um importância grande para toda a região.

“A Exposição de Animais do Cordeiro tem uma importância grande para o setor agropecuário não apenas de Pernambuco, mas para toda a região. É um evento tradicional no calendário do nosso Estado, que movimenta milhões em negócios e atrai mais de 200 mil pessoas ao longo dos dias no Parque de Exposições. Este ano, temos motivos de sobra para comemorar, pois estamos completando 80 edições”, afirmou Delmiro.

Considerada a maior feira Norte-Nordeste e a terceira maior do Brasil, o evento conta com criadores e animais de mais de 17 estados do Brasil., com mais três mil animais, entre bovinos, caprinos e ovinos, equinos, suínos, peixes, coelhos, aves e animais silvestres. A expectativa do evento é receber mais de 200 mil pessoas durante os nove dias de evento,que também terá atrações culturais para crianças e adultos.

80ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados começa neste sábado (11). Foto: Tsuey Lan Bizzocchi/SNC 80ª

A movimentação financeira gira em torno dos R$ 40 milhões em negócios, com a participação de várias entidades do setor Agropecuário, como a Sociedade Nordestina dos Criadores (SNC), Associação Avícola de Pernambuco (Avipe) e Associação Pernambucana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apecco). O evento ainda conta com mais de 200 expositores de produtos e serviços, com a geração de cerca de três mil empregos diretos e indiretos.

Vale a pena ressaltar que Pernambuco é um dos estados mais bem ranqueados do Brasil no Agronegócio – está entre os maiores na produção de genética para equinos, bovinos, caprinos e ovinos. Isso atrai diversos outros eventos dentro da Exposição Nordestina de Animais.

80ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados começa neste sábado (11). Foto: Tsuey Lan Bizzocchi/SNC

ANIMAIS SILVESTRES

O Refúgio dos Répteis, do biólogo André Maia, chega à Exposição de Animais pelo segundo ano consecutivo. Os animais silvestres estarão em exposição ao longo de todos os dias da feira das 14h às 20h. O Refúgio dos Répteis já resgatou cerca de 5.000 animais silvestres.



