Lazer Exposição "O fantástico Mundo Marinho" chega ao RioMar Recife com acesso gratuito Réplicas de animais aquáticos como a baleia cachalote, tubarão baleia tartaruga de couro e caranguejo estão entre as criaturas que poderão ser vistas na exposição

A exposição “O Fantástico Mundo Marinho” abre a temporada de férias do Shopping RioMar Recife com oito espécies de animais aquáticos animatrônicos, interações digitais e lúdicas, espaços para fotos e ainda com acesso gratuito. A mostra ficará em cartaz até o dia 29 de julho na Praça de Eventos 1, no Piso L1. A experiência será divertida para todas as idades.

Réplicas de animais como a baleia cachalote, tubarão baleia, tubarão filhote, peixe palhaço e peixe cirurgião patela, tartaruga de couro e caranguejo estão entre as criaturas que poderão ser vistas na exposição, contando com movimentos e sonoplastia. A visita ainda será guiada por uma equipe de arte-educadores para deixá-la mais lúdica.

Além disso, a exposição conta com duas cabines de realidade virtual, nas quais os clientes poderão experimentar mergulhar junto com animais aquáticos. Também haverá jogo de memória e um barco para as crianças tirarem fotos.

Para ter acesso à exposição, o cliente deve baixar gratuitamente o aplicativo RioMar Recife SuperApp, disponível para Android e iOS, ir na sessão “eventos”, clicar no link “O Fantástico Mundo Marinho”, preencher os dados, selecionar o dia e adquirir o QR Code. No dia agendado, o participante apresenta o ingresso digital ou impresso ao acessar a entrada do evento.

O funcionamento da exposição será de acordo com o horário do shopping, de segunda a sábado das 9h às 22h, e domingos das 12h às 21h.

