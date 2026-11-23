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REPRESENTATIVIDADE Exposição "Sorriso Negro" celebra a beleza e a diversidade da população negra no Recife Mostra reúne 31 fotografias do artista Ronald Cruz e marca os dez anos de sua trajetória na fotografia

O Museu Murillo La Greca, no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife, recebe, a partir desta quinta-feira (26), a exposição “Sorriso Negro”, do fotógrafo e artista visual Ronald Cruz. A abertura está marcada para às 18h e apresenta ao público 31 retratos de pessoas negras, em sua maioria crianças e jovens, produzidos entre 2019 e 2026, em cinco cidades brasileiras.

Com curadoria de Ana Carla Ferreira dos Santos, a mostra marca os dez anos de atuação do fotógrafo e propõe um olhar sobre a beleza, a alegria e a pluralidade das experiências negras. A iniciativa busca ampliar as formas de representação dessa população, destacando histórias que vão além das narrativas de violência e sofrimento.

As imagens estão organizadas em 12 núcleos expositivos e exploram diferentes relações entre identidade, memória e território. Elementos como o Rio Capibaribe e referências a Exú, Oxum e Iemanjá integram a composição visual, aproximando os retratos das experiências de ancestralidade e espiritualidade do artista.



A beleza, a força e a ancestralidade do povo negro em evidência. Uma celebração de identidades, histórias e culturas que reafirma o orgulho, a resistência e a potência de ser negro. Foto: Ronald Cruz

A proposta também utiliza o sorriso como elemento de preservação da memória negra, valorizando registros de afeto, felicidade e reconhecimento que possam ser compartilhados com as próximas gerações. O título da exposição faz referência ao samba “Sorriso Negro”, composto por Jorge Portela, Adilson Barbado e Jair Carvalho e eternizado na voz de Dona Ivone Lara.

Na sexta-feira (27), às 14h30, Ronald Cruz e a curadora Ana Carla Ferreira dos Santos participam de um bate-papo sobre a exposição. A programação também contará com uma oficina gratuita de retratos, com inscrições pelo Instagram @exposorrisonegro.

O público poderá participar ainda de visitas mediadas pela equipe educativa do museu, mediante agendamento pelo e-mail [email protected]. A mostra terá recursos de acessibilidade e disponibilizará um catálogo digital gratuito nas redes sociais.

SERVIÇO

Exposição: “Sorriso Negro”, de Ronald Cruz.

Quando: 26 de novembro de 2026 até 20 de fevereiro de 2027

Local: Museu Murillo La Greca – Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim, Recife (PE).

Horários: Quarta a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábado, das 10h às 17h.

Entrada: Gratuita.

Bate-papo: Sexta-feira, 27 de novembro, às 14h30.

Visitas mediadas: Agendamento pelo e-mail [email protected].

Mais informações: @exposorrisonegro.

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