CARNAVAL Fabiana Pimentinha do Nordeste confirma participação no desfile do Galo Cantora e compositora grava para o Carnaval 2025 o hino do maior bloco do mundo

‘Acorda, Recife, acorda, que já é hora de estar de pé’ e ao ecoarem os versos da canção composta por Fernanda Gama, Fernando Azevedo e Paulo Gama, a multidão explode em alegria. É o Hino do Galo da Madrugada que ficou conhecido na voz de Amelinha. Este ano a música ganhou a voz e a interpretação inconfundíveis de Fabiana Pimentinha do Nordeste.A artista tem mais uma participação confirmada no desfile do Clube das Máscaras O Galo da Madrugada.

Cantora, compositora, mãe e apresentadora de programas de televisão, Fabiana Pimentinha do Nordeste conversou com a âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Patrícia Breda, nesta segunda-feira (10) e relembrou toda a sua trajetória.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

Fabiana começou a sua carreira aos 7 anos de idade e ganhou o título de Pimentinha do Nordeste ainda criança, com as apresentações em programas de auditório na TV Jornal. Teve seu talento reconhecido por grandes nomes da MPB como Marinês, Luiz Gonzaga, recebeu das mãos de Clara Nunes a letra de ‘Feira de Mangaio’, composição de Sivuca e Glorinha Gadelha, para que a gravasse e recebeu de Zé Ramalho música inédita, que pensa em regravar.

Já com carreira consolidada, e de volta à TV Jornal, apresentou o programa Porteira do Mundo com altos índices de audiência no horário, além de ter participado de programas como: Cassino do Chacrinha, Programa Raul Gil, Programa do Gugu e Show da Xuxa.

“Tenho o projeto de escrever um livro e contar todas essas histórias. O apoio recebido por “seu” Luiz (Gonzaga), Reginaldo Rossi, que pela primeira vez me colocou para cantar em um palco, a homenagem recebida pelo Galo da Madrugada quando completei 15 desfiles no bloco, as minhas participações no teatro. Estou preparando esse projeto e pretendo lançar um livro contando minha história”, declarou Fabiana.

Na agenda de shows para 2025, apresentações em diversas cidades do interior pernambucano. Para acompanhar a agenda e saber as novidades da artista é só acessar @fabianapimentinhadonordeste

