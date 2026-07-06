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Canal Saúde Família e convivência social são essenciais para um envelhecimento saudável Terapeuta ocupacional destaca os benefícios da socialização para a saúde física, mental e emocional da pessoa idosa

O envelhecimento é um processo natural da vida, mas a ausência de convivência social pode comprometer a saúde física, mental e emocional da pessoa idosa. O isolamento aumenta o risco de estresse, depressão, declínio cognitivo e perda da qualidade de vida, tornando ainda mais importante o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.

Manter uma rotina de interação, participar de atividades em grupo e cultivar relações afetivas contribuem para um envelhecimento mais ativo, preservando a autonomia, o bem-estar e a participação social dos idosos.

Além dos benefícios emocionais, a socialização também estimula a memória, fortalece as habilidades de comunicação, favorece o raciocínio e ajuda a manter a capacidade de aprendizado ao longo dos anos.

Nesta segunda-feira (06), o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a terapeuta ocupacional Genaína Couto sobre a importância da família e do convívio social para um envelhecimento mais ativo e saudável.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Genaína Couto ressaltou que a convivência com familiares, amigos e a comunidade exerce um papel fundamental na promoção da saúde da pessoa idosa, reduzindo os impactos negativos do isolamento social.

“A presença da família e o fortalecimento dos vínculos sociais fazem toda a diferença para que o idoso se sinta acolhido, ativo e participante da vida em comunidade.”

Genaína Couto, terapeuta ocupacional

A terapeuta ocupacional destacou ainda que pequenas atitudes, como conversar, passear ou participar de atividades coletivas, contribuem para preservar a autonomia e estimular as capacidades cognitivas.

“A socialização mantém a mente ativa, fortalece a autoestima e favorece um envelhecimento com mais qualidade de vida.”

Por fim, Genaína Couto reforçou que o envelhecimento saudável depende não apenas dos cuidados com a saúde física, mas também da valorização das relações humanas.

“O idoso precisa se sentir pertencente. O convívio social é uma ferramenta poderosa para promover saúde, autonomia e bem-estar em todas as fases da vida.”

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