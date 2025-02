A- A+

ESPETÁCULO INFANTIL A Fantástica Fábrica de Brinquedos chega ao Teatro da Boa Vista Espetáculo traz música, teatro e dança para encantar crianças e adultos com uma história encantadora sobre solidariedade e imaginação

A ópera infanto-juvenil "A Fantástica Fábrica de Brinquedos" promete encantar o público no Teatro da Boa Vista, no dia 15 de março. Composta e dirigida pelo maestro Wendell Kettle, a peça será apresentada em duas sessões, oferecendo uma experiência única para crianças e adultos. A produção conta com a participação de 27 jovens talentos e explora temas como a solidariedade, sonhos e o poder da imaginação.

Com uma história que transporta o público para um universo fantástico, a ópera narra a aventura de três irmãos que têm a chance de conhecer uma misteriosa fábrica de brinquedos. Ao entrarem, descobrem que os brinquedos da fábrica têm vida, proporcionando uma experiência encantadora e cheia de surpresas. "A Fantástica Fábrica de Brinquedos" mistura música, teatro e dança, tornando o espetáculo um evento imperdível.

O espetáculo é uma realização da Academia de Ópera e Repertório Infanto-Juvenil da UFPE, que desde 2024 oferece oportunidades de formação para jovens artistas. Além dos talentos jovens, o projeto também envolve alunos da universidade, com a colaboração de profissionais como Rafaela Botelho (coreografia) e Clara Carneiro (figurinos). A direção artística e musical está a cargo de Wendell Kettle, que já obteve sucesso com produções anteriores, como "O Menino Maluquinho".

A produção de "A Fantástica Fábrica de Brinquedos" é uma excelente oportunidade para despertar o interesse das novas gerações pela arte. Com ingressos a partir de R$ 35, a ópera infanto-juvenil estará disponível para toda a família, com bilhetes disponíveis no site guicheweb.

Serviço

A Fantástica Fábrica de Brinquedos – Ópera Infanto-Juvenil

Data: 15 de março de 2025

Local: Teatro da Boa Vista

Sessões: duas apresentações

Ingressos: a partir de R$ 35 (meia-entrada), disponíveis no site www.guichêweb.com.br

Informações: @aorinfantojuvenil

Classificação: livre

Realização: Academia de Ópera e Reperótio Infanto-Juvenil da UFPE

