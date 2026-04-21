"Ânima" chega ao Recife com monólogo sobre mulheres que marcaram a história
Espetáculo com Beth Zalcman, com texto de Lúcia Helena Galvão, será apresentado no Teatro Luiz Mendonça entre os dias 24 e 26 de abril
O espetáculo “Ânima” chega ao Recife com a proposta de emocionar e provocar reflexões sobre a existência humana. A montagem será apresentada no Teatro Luiz Mendonça, nos dias 24, 25 e 26 de abril, com sessões na sexta e sábado às 20h e domingo às 18h. Em cena, a atriz Beth Zalcman conduz um monólogo que atravessa diferentes épocas e histórias. O texto é assinado filósofa Profa Lúcia Helena Galvão, inspirado em pensamento de Delia Steinberg Guzmán.
Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a atriz Beth Zalcman, ela fa sobre o processo de mergulhar na verdade de cada personagem.
É muito fácil conhecer a história. OK!, você conhece a história, mas e aí? Como é que mergulha? Como é que pede acesso, licença para que a gente possa trazer a voz dessas mulheres na sua essência, na sua verdade?”, reflete Beth Zalcman.
A narrativa apresenta uma tecelã que entrelaça vivências de seis mulheres marcantes da história. Entre elas estão Simone Weil e Joana d’Arc, símbolos de coragem e espiritualidade. Também ganham destaque figuras como Helena Blavatsky e Harriet Tubman. A peça inclui ainda Marguerite Porete e Hipátia de Alexandria.
O espetáculo retoma a parceria entre autora e atriz, já vista em “Helena Blavatsky - A Voz do Silêncio”. Com uma abordagem sensível, “Ânima” convida o público a refletir sobre liberdade, fé e o papel feminino ao longo da história.
SERVIÇO:
Texto original: Lucia Helena Galvão
Interpretação: Beth Zalcman
Encenação: Luiz Antônio Rocha
Data: 24, 25 E 26 de Abril de 2026
Horário: Sexta e Sábado, às 20h00. Domingo, às 18h00.
Local: Teatro Luiz Mendonça – Recife/PE.Endereço: Parque Dona Lindu. Av. Boa Viagem s/nº, Boa Viagem, Recife – PE.
Duração: 60 minutos
Classificação: 12 anos
Contato Produção
E-mail: [email protected]
Telefone: (82) 99614-2397
Realização: Espaço Cênico, Teatro em Conserva e Mímica em Trânsito
Redes sociais: @animaapeca / @helenablavatskyavozdosilencio / @[email protected]
@profluciahelenagalvao / @nous.eventos