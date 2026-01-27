A- A+

TEATRO "Auto da Compadecida" volta aos palcos pernambucanos com temporada itinerante Montagem dirigida por Célio Pontes e Eron Villar passa por Jaboatão, Recife e Goiana e antecipa as celebrações pelos 100 anos de Ariano Suassuna

Depois de sessões esgotadas no Teatro de Santa Isabel, "Auto da Compadecida – Uma Farsa Modernesca" volta a circular por Pernambuco dentro da programação do 32° Janeiro de Grandes Espetáculos. A peça será apresentada nos dias 28 e 29, às 19h, no Cineteatro Samuel Campelo, em Jaboatão dos Guararapes. Na sequência, retorna ao Recife para duas sessões no Teatro do Parque, nos dias 30 e 31, sempre às 20h. A temporada se encerra no dia 3 de fevereiro, no Sesc Ler Goiana, também às 20h.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a atriz Simone Figueiredo e o ator ator Williams Sant'anna. Simone fala sobre a atualização do debate sobre o papel da mulher no espetáculo.

A gente faz uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade... A questão do feminicídio aumentou muito nos últimos anos... não é panfletário, mas é digno quando se oportuniza as pessoas refletirem sobre essa questão.” Ressaltou Simone.

O ator Williams Sant'anna destaça a universalidade da obra de Ariano Suassuna.

Um dos grandes méritos de Ariano é ele falar do rincão dele, do seu cantinho, da sua aldeia, de uma maneira tratando de elementos fundamentais, de sentimentos universais.”

Atriz Simone Figueiredo interpreta a personagem Aparecida e o Ator Williams Sant'anna interpreta o personagem Chicó - Foto: Felipe Nascimento



A encenação marca simbolicamente a abertura das celebrações pelo centenário de Ariano Suassuna, previsto para 2027. Com direção de Célio Pontes e Eron Villar, a montagem atualiza o texto sem romper com o espírito original da obra. A adaptação dialoga com temas do presente, como desigualdade social, fé, sobrevivência e as relações entre poder e justiça.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



O elenco reúne atores veteranos e jovens artistas da cena local, promovendo um encontro entre gerações. A farsa aposta no humor, no exagero e na crítica social como motores da narrativa. Mais de 70 anos após sua estreia, o clássico reafirma sua força e atualidade nos palcos pernambucanos.

Serviço:

32° Janeiro de Grandes Espetáculos

Cine Teatro Samuel Campelo (Praça Nossa Sra. do Rosário, 510)

28 de janeiro às 19h

28 de janeiro às 19h

29 de janeiro às 19h

29 de janeiro às 19h

Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81 - Boa Vista, Recife/PE)

30 de janeiro às 19h / e 31 de janeiro às 17h

Sesc Ler Goiana (R. Josias de Albuquerque, s/n – Centro)

03 de fevereiro às 20h

