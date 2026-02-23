A- A+

SOLIDARIEDADE Campanha mobiliza Recife para construção da sede da ONG Caminho do Bem Instituição amplia mobilização para erguer espaço próprio em 2026 e fortalecer atendimentos gratuitos de saúde e educação no Pina

Em uma pequena casa no bairro do Pina, no Recife, a ONG Caminho do Bem realiza diariamente atendimentos gratuitos de saúde para comunidades menos assistidas. Hoje são mais de 16 especialidades oferecidas, entre elas dermatologia, ortopedia, ginecologia, cardiologia, pediatria e psiquiatria, além de exames preventivos, fisioterapia, acupuntura e acompanhamento psicológico, inclusive para crianças neurodivergentes.

Para falar sobre a campanha da construção da nova sede, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu a diretora da ONG Caminho do Bem, a Advogada Simone Miranda, ela afirma que a missão da ONG é transformar a vida das pessoas.

A ONG tem a missão não apenas de dar o material, atender a saúde e a educação, mas ela tem um interesse muito grande também em transformar, em mexer com vidas, mostrar às pessoas que elas podem ser melhores. Além de evitar a própria dor, a doença, ela também toca muito na dignidade, porque no momento em que você coloca ali uma prótese, você traz de volta o sorriso da pessoa, a autoconfiança”.

Na odontologia, dez dentistas voluntários atuam no Programa Cárie Zero, que busca erradicar a cárie entre as crianças atendidas. A instituição também investe na formação educacional por meio do projeto Sonhe Grande, com oficinas de apoio escolar e empreendedorismo, além do Música do Bem, que oferece aulas de teclado, percussão, flauta e violão.

A gente faz tudo isso numa casa pequena, alugada. Então, por isso que a gente tá em busca da construção da sede [...] a gente quer oferecer mais, requer uma estrutura, uma acomodação especial”, afirma Simone Miranda.

Com a demanda crescente, a estrutura atual já não comporta as atividades. Em 2023, a ONG adquiriu um terreno de 330 metros quadrados próximo à sede atual e iniciará a construção do novo espaço em junho de 2026.

Para viabilizar a obra, foi lançada uma campanha de arrecadação que aceita doações em dinheiro, materiais de construção e mão de obra. Empresas, clubes de filantropia e a população podem contribuir entrando em contato pelo número 81 98206 6099 ou visitando o projeto.

No dia 29 de agosto, a instituição promove o Seminário Anual "As Cartas de Paulo - Cartas aos Coríntios", no MV Empresarial, das 8h às 18h. Com ingressos a R$ 65, toda a renda será destinada à construção da nova sede.

SERVIÇO:

PIX para doação: (81) 9 8206.6099

Instagram: @caminhodobemrecife

