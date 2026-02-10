A- A+

CARNAVAL 2026 Mateus Sá lança galeria virtual sobre o Carnaval de Olinda Projeto reúne 50 fotografias do acervo do artista, com conteúdo acessível e foco na memória cultural da cidade

O fotógrafo olindense Mateus Sá lança, nesta quarta-feira (11), a galeria virtual dedicada ao Carnaval de Olinda com o tema “Olinda Vista de Dentro – patrimônio imagético coletivo de uma Olinda subjetiva”, são 50 imagens de seu acervo iniciado em 1997. A iniciativa apresenta os primeiros resultados da pesquisa Olinda Vista de Dentro, financiada pelo Funcultura. O conteúdo estará disponível no site oficial e nas redes sociais do autor, com recursos de acessibilidade para pessoas cegas e surdas.

Para falar sobre o galeria virtual, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o fotógrafo Mateus Sá, ele explica como surgiu a idea da exposição.

É um projeto que contemplou o tratamento de parte do meu acervo analógico e, como resultado final desse trabalho de pesquisa, chegamos nessa galeria das 50 imagens. Como eu sou olindense, a cidade de Olinda e todos os seus movimentos culturais e artísticos sempre estiveram presentes na minha produção fotográfica desde o começo da minha caminhada.”

Reconhecido por registrar o cotidiano e as manifestações culturais da cidade histórica, Mateus reúne imagens que percorrem as ladeiras ao lado de foliões, bonecos gigantes, maracatus, blocos e personagens populares. O trabalho propõe um olhar construído a partir da vivência do fotógrafo com o território onde nasceu.

Galeria virtual dedicada ao carnaval de Olinda - Foto: Mateus Sá

A galeria combina registros analógicos e digitais que dialogam com memória e identidade. O lançamento também marca o início da organização e difusão do acervo para novos projetos culturais e educativos.

SERVIÇO:

Lançamento da galeria “Carnaval de Olinda” – Mateus Sá

Data: a partir de 11 de fevereiro

Onde: www.mateussa.com

Redes sociais: Instagram e Facebook do fotógrafo

Acessibilidade: recursos para pessoas cegas e surdas

Veja também