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SEMANA SANTA Maria Madalena ganha força e protagonismo na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém Interpretada por Marina Pacheco, atriz também assina a produção de cerca de dois mil figurinos que ajudam a dar vida ao espetáculo no maior teatro a céu aberto do mundo

Na 57ª edição da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, de 28 de março a 4 de abril, a trajetória de Maria Madalena ganha um olhar sensível e potente na encenação realizada em Fazenda Nova no Brejo da Madre de Deus. A personagem é interpretada por Marina Pacheco, que imprime força e emoção a uma das figuras femininas mais marcantes da história bíblica. Além de estar em cena, Marina também assina a produção de figurinos do espetáculo, responsável por vestir centenas de atores e figurantes. O trabalho reúne cerca de dois mil trajes, desenvolvidos a partir de pesquisa histórica e com atenção aos detalhes que reforçam a ambientação da narrativa.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a atriz e produtora Marina Pacheco, ela fala sobre a força e a convicção de Maria Madalena.

É muito especial interpretar uma mulher tão forte, que quebrou várias barreiras da sua época. Ela tinha convicção do que acreditava, do que queria e teve a vida transformada por esse mestre”, destaca Marina Pacheco

A relação com o espetáculo vem de família, filha de Robinson Pacheco e neta de Diva e Plínio Pacheco, idealizador da cidade-teatro, a atriz cresceu acompanhando as encenações. No meio de cenários monumentais, e grande elenco nacional e muita criatividade, Marina Pacheco se destaca mais um ano com a presença marcante de Maria Madalena em cena.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O espetáculo é realizado em um complexo de 100 mil metros quadrados, é considerado o maior teatro a céu aberto do mundo e segue como um dos principais eventos da Semana Santa no país. O público terá mais uma vez a oportunidade de mergulhar em uma experiência imersiva, assistindo a uma encenação realizada em nove palcos-plateia monumentais na cidade-teatro localizada no município do Brejo da Madre de Deus, a 180 km do Recife.

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