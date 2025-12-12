A- A+

FORRÓ "Forrobodó no Cais" celebra Luiz Gonzaga com edição especial no Recife Antigo Evento gratuito acontece neste domingo (14), no Cais do Sertão, e reforça o forró pé de serra com discotecagem em vinil e pista aberta ao público

O produtor cultural Gustavo Dantas e Polyana Galvão, idealizadores do Movimento Forrobodó, realizam neste domingo (14), a 3ª edição do Forrobodó no Cais, no Recife Antigo. O encontro acontece no Vão Central do Cais do Sertão com objetivo de fortalecer o forró pé de serra na cidade. A programação reúne discotecagem especial de forró tradicional e uma pista ocupada por quem gosta de dançar. A atividade é aberta ao público e gratuita.

Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com Gustavo Dantas e Pilyana Galvão, no momento, Gustavo fala da homenagem para Luiz Gonzaga e destaca seu legado no forró tradicional

É uma edição especial aos 113 anos de Luiz Gonzaga, o pernambucano do século, um momento que deveria ter uma festa muito maior, mas que a gente não vai deixar de fazer essa homenagem."

Esta edição presta homenagem aos 113 anos de Luiz Gonzaga, o rei do baião e maior referência do gênero no país. O evento será realizado das 14h30 às 17h30, com discotecagem em vinil e a Feira Cria, ampliando a ocupação cultural do Cais do Sertão. Toda a organização é feita de forma coletiva pela comunidade Forrobodó Recife. A proposta é que o Forrobodó no Cais aconteça mensalmente.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Há seis anos, o grupo atua na Região Metropolitana do Recife formando público e valorizando os bailes, a dança e o repertório tradicional do forró. Para os amantes do forró que desejam participar do Movimento Forrobodó podem entrar contado pelo Instagram @forrobodorecife para mais informações.

