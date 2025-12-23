A- A+

HOMENAGEM Poetisa Roberta Clarissa é homenageada na "Tarde de Cantoria" Encontro reúne artistas e celebra a cultura popular de cantoria de viola no dia 18 de dezembro, a partir das 15h

A "Tarde de Cantoria" celebra a trajetória e a contribuição cultural da jornalista e poetisa popular Roberta Clarissa em uma homenagem marcada pelo encontro de diferentes vozes e gerações. O evento acontece no dia 18 de dezembro, a partir das 15h, reunindo artistas e parceiros que dialogam com a história da homenageada.

Para falar sobre a homenagem, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a poetisa popular Roberta Clarissa, ela fala da emoção de dividir o palco com grandes nomes da poesia popular.

"Tô emocionada por saber que Ivanildo Vila Nova escolheu essa cantoria para ser uma das últimas cantorias, se não a última de grande porte. É muito valioso para mim ele dedicar esse tempo dele de palco nessa cantoria em minha homenagem."

Na programação, participam Ivanildo Vila Nova e Biu Dionísio, Manoel Miguel e José Antonio Paraibano, fortalecendo o caráter coletivo do encontro. A organização do evento é assinada por Santinha Maurício, responsável pela articulação da homenagem. A proposta é criar um espaço de memória, reconhecimento e partilha com o público presente.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A iniciativa valoriza a cultura local e o papel de Roberta Clarissa nesse contexto. A entrada é aberta ao público interessado em celebrar arte, afeto e história.

SERVIÇO:

Projeto "Tarde de Cantoria"

28 de dezembro às 15h.

Praça da Democracia - Abreu e Lima - PE

Colaboração no Pix: 081 9 9669-46444

