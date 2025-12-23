Poetisa Roberta Clarissa é homenageada na "Tarde de Cantoria"
Encontro reúne artistas e celebra a cultura popular de cantoria de viola no dia 18 de dezembro, a partir das 15h
A "Tarde de Cantoria" celebra a trajetória e a contribuição cultural da jornalista e poetisa popular Roberta Clarissa em uma homenagem marcada pelo encontro de diferentes vozes e gerações. O evento acontece no dia 18 de dezembro, a partir das 15h, reunindo artistas e parceiros que dialogam com a história da homenageada.
Para falar sobre a homenagem, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a poetisa popular Roberta Clarissa, ela fala da emoção de dividir o palco com grandes nomes da poesia popular.
"Tô emocionada por saber que Ivanildo Vila Nova escolheu essa cantoria para ser uma das últimas cantorias, se não a última de grande porte. É muito valioso para mim ele dedicar esse tempo dele de palco nessa cantoria em minha homenagem."
Na programação, participam Ivanildo Vila Nova e Biu Dionísio, Manoel Miguel e José Antonio Paraibano, fortalecendo o caráter coletivo do encontro. A organização do evento é assinada por Santinha Maurício, responsável pela articulação da homenagem. A proposta é criar um espaço de memória, reconhecimento e partilha com o público presente.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
A iniciativa valoriza a cultura local e o papel de Roberta Clarissa nesse contexto. A entrada é aberta ao público interessado em celebrar arte, afeto e história.
SERVIÇO:
Projeto "Tarde de Cantoria"
28 de dezembro às 15h.
Praça da Democracia - Abreu e Lima - PE
Colaboração no Pix: 081 9 9669-46444