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ESPETÁCULO Musical infantil leva a magia das princesas ao palco neste domingo Espetáculo "Gênio e o Mundo Ideal das Princesas" terá sessão única no Teatro Luiz Mendonça, com história cantada ao vivo e voltada para toda a família

O musical infantil “Gênio e o Mundo Ideal das Princesas” retorna aos palcos em única apresentação neste domingo (15), às 16h30, no Teatro Luiz Mendonça. Produzido pela Helena Siqueira Produções, o espetáculo conquistou o público na estreia e promete novamente encantar a criançada. Totalmente cantada ao vivo, a montagem reúne magia, aventura e momentos divertidos para toda a família.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o ator Kleber Valentim e a atriz Raquel Santos, no momento, Kleber também autor do musical infantil, fala sobre o propósito de mostrar a força feminina nas histórias infantis.

O mote principal do espetáculo é a potencialidade feminina. [...] elas necessariamente não procuravam um príncipe, elas procuravam um ideal, elas procuravam um sonho.”

A atriz Raquel Santos, que interpreta a personagem Jasmine, fala sobre a inspiração dessa princesa para as mulheres atuais.

Quantas mulheres têm encontrado dificuldades, mas mesmo assim não desiste, não se cala, vai para a luta. E Jasmine é essa mulher empoderada que vai lá e faz.”

Atriz Raquel Santos e Ator Kleber Valetim do Espetáculo Infantil "Gênio e o mundo ideal das princesas", no programa Folha na Tarde - Foto: Emerson Menezes

A história começa quando um Gênio, após dez mil anos preso em uma lâmpada, surge para narrar a trajetória de sete princesas. Entre elas estão Jasmine, Bela, Rapunzel, Ariel, Moana, Tiana e Elsa, personagens conhecidas do imaginário infantil. Cada uma tem sonhos próprios e busca liberdade para seguir seus caminhos. Ao perceber que o mundo delas não está tão ideal quanto parece, o Gênio decide ajudar a mudar o rumo da história.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O espetáculo aposta em música, fantasia e mensagens sobre coragem e autonomia feminina. A apresentação é voltada para todas as idades e promete uma tarde de diversão no teatro.

SERVIÇO

Musical infantil “Gênio e o Mundo Ideal das Princesas”

15 de março (Domingo) às 16h30

Teatro Luiz Mendonça

Ingressos a partir de R$50,00

Link: Vendas e na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo (com duas horas de antecedência)

Informações: (81) 9.9568.4125

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