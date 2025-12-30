Toinho Vanderlei celebra mais de duas décadas dedicadas ao forró pernambucano
Artista recifense reúne música, poesia e projetos culturais voltados à valorização da cultura popular no estado
O forrozeiro recifense Antonio Vanderlei Pinto, conhecido como Toinho Vanderlei, construiu uma trajetória marcada pela diversidade artística e pela ligação com a cultura popular nordestina. Músico, cantor e compositor, ele também atua como publicitário, designer e caricaturista, reunindo diferentes linguagens em sua produção. Com o slogan "Cada música que faço, é uma história que canto", iniciou a carreira solo em 1998 e lançou o primeiro CD no ano seguinte.
Para falar sobre a sua carreira na música, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o cantor e compositor Toinho Vanderlei, ele fala sobre novos projetos para 2026.
Eu pretendo fazer um trabalho voltado pro teatro... como se fosse uma peça teatral, tendo começo, meio e fim, com 16 músicas. Já estou trabalhando alguns, já tem algumas gravadas.
Ao longo de mais de 20 anos de carreira, gravou cinco álbuns de forró e soma mais de 400 composições. Suas parcerias incluem nomes como Petrúcio Amorim, Maciel Melo, Nando Cordel e Accioly Neto. Em 2000, criou com Fernando Filizola o projeto Ritmos e Artes de uma terra de 500 anos, no Cabo de Santo Agostinho, voltado à valorização de artistas locais.
A iniciativa deu origem à Caravana Agrocultura, que percorreu cidades do interior pernambucano. Toinho Vanderlei também se apresentou em eventos como Fenearte, Festival de Inverno de Garanhuns, Marco Zero e Sala de Reboco, além de mais de 35 municípios do estado.