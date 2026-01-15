A- A+

ESPETÁCULO "Matilda-O Musical" chega ao Teatro Samuel Campêlo com elenco jovem e temas atuais Espetáculo dirigido por Luciana Alves aborda família, educação e leitura, com apresentação única no dia 17 de janeiro, às 16h.

Depois do sucesso com "Wicked" no 32° Festival Janeiro de Grandes Espetáculos, a diretora e produtora Luciana Alves apresenta "Matilda – O Musical" no Teatro Samuel Campêlo. O espetáculo aborda temas como a relação entre pais e filhos, o valor da leitura e a importância da escola. O elenco reúne artistas da L.A. Espaço Artístico e Cultural, com performances ao vivo de canto e dança.

Para falar sobre o espetáculo "Matilda – O Musical", o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a diretora da L.A. Espaço Artístico e Cultural, Luciana Alves com os cantores/atores e bailarinos, Belinha Mendes, Malu Paixão e Igor Valença. A diretora Luciana Alves destaca sobre a missão transformadora do teatro e a importância vital da leitura dentro de casa.

O teatro é exatamente isso: é você levar a mensagem e a pessoa sair transformada de alguma forma. Já a leitura é a base de tudo e o musical "Matilda" fala exatamente disso, trazendo uma crítica sobre a falta de estímulo nos dias de hoje.”

A protagonista Matilda é vivida por Belinha Mendes, atriz de 11 anos com oito anos de trajetória artística. O pai da personagem, Sr. Wormwood, é interpretado por Igor Valença, ex participante do The Voice Kids. Lipe Brandão assume o papel da diretora Trunchbull, figura temida pelos alunos, mas desafiada por Matilda. Larissa Azevedo vive a professora Honey, enquanto a Sra. Wormwood garante os momentos de humor da peça.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A montagem conta com figurinos elaborados e coreografias assinadas por Matheus Barbosa e Ryan Franco. A preparação vocal fica a cargo de Marcelo Martinez e Marina Mar. O espetáculo "Matilda – O Musical" será apresentado no dia 17 de janeiro, às 16h, no Teatro Samuel Campêlo.

SERVIÇO

Teatro Samuel Campêlo

Sábado (17) às 16h.

Ingressos: Inteira R$100,00 / Meia R$50,00 e meia social (50,00+1kg de alimento)

