FEIRA Feira de livros celebra o Orgulho Nerd no Recife Evento, com entrada gratuita, foi aberto nesta segunda(20) e segue até sábado(25), no Shopping de Afogados

O Shopping de Afogados, na Zona Oeste do Recife, promove até o próximo sábado (25), a Feira de Leitura Geek, em comemoração ao Dia do Orgulho Nerd. O evento com entrada gratuita, oferece oportunidade para a legião de fãs de quadrinhos, livros de ficção científica, fantasia e mangás. O evento, que oferece produtos a partir de R$5,00, funciona das 12h às 18h, na área interna do centro de compras.



“Em parceria com Nerd Poesia, uma das organizadoras do evento, a Feira de Leitura Geek será uma oportunidade única para os amantes da leitura e da cultura pop em geral da região. Desejamos tornar aqui, durante todo o evento, um ponto de encontro para fãs de toda a cultura geek”, conta Thales Rafael, responsável pelo marketing do empreendimento. Ainda segundo ele, a expectativa do shopping é receber cerca de 300 visitantes por dia, levando em consideração a movimentação diária.



“Eu tenho uma expectativa muito grande em relação a esse evento, tenho certeza que traremos mais da cultura pro espaço, percebemos uma carência desse universo nessa região”, afirma Anderson Moura, um dos organizadores da ação. Ele acrescenta: "Todos vão se divertir e achar coisas interessantes, mesmo sendo o primeiro contato de muitos com o mundo geek, o que vai enriquecer ainda mais a cultura das pessoas", conclui.







SERVIÇO:

ONDE: Shopping de Afogados - Rua São Miguel, 176, Afogados – Recife)

QUANDO: de 20 a 25 de maio

HORÁRIO: das 12h às 18h

ENTRADA: entrada gratuita

