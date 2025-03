A- A+

LITERATURA Feira de troca de livros e show tributo a Elvis Presley agitam o sábado do Recife Eventos são todos gratuitos e acontecem neste sábado (15), no Shopping ETC, nos Aflitos

Com o intuito de incentivar o hábito da leitura, acontece neste sábado (15), no bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife, no Shopping ETC, mais uma edição gratuita da feira ‘Troca Troca de Livros’. No mesmo dia, a partir das 12h, o cantor Mr. Elvis faz um show tributo com os clássicos de Elvis Presley, durante a tarde de homenagem ao mês dedicado às mulheres. As duas programações são gratuitas e acontecerão no piso principal do centro de compras.

A feira de troca de livros acontece das 10h às 17h. Para quem deseja participar, precisa ficar atento às regras. Por exemplo, livros didáticos, acadêmicos, de poesia, livros em outros idiomas ou livros distribuídos gratuitamente não serão aceitos. Outra regra: não é permitido fazer reservas de livros, assim como não é permitido a venda dos livros. Cada livro doado dá direito a outro livro, na feira, ao entregar um livro para troca, a ação de retirar outro deve ser imediata.

Às 12h, um evento musical totalmente inspirado em Elvis Presley, vai marcar o mês dedicado às mulheres, que receberão rosas durante o show, entre os clássicos eternizados pelo artista considerado o Rei do Rock, estarão no repertório do cover pernambucano Mr. Elvis, composições como “Suspicious Minds”, “Always on my Mind” e “Love Me Tender.”

SERVIÇO:

Feira de troca de livros e show tributo a Elvis Presley

Shopping ETC, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos, Recife

sábado (15)

Entrada: gratuita

Das 10h às 17h (feira) e a partir das 12h (show)

Informações: (81) 3243.8212 e @shoppingetcoficial

Veja também