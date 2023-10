A- A+

CULTURA Feira Ecumênica movimenta o Recife no final de semana O evento, solidário, acontece no Mercado da Torre para ajudar o abrigo de idosos Santo Antônio de Casa Caiada

A feira solidária tem como finalidade fomentar a integração de vários segmentos religiosos em prol do bem-estar e solidariedade entre as diversas doutrinas de Pernambuco. Além de divulgar o empreendedorismo religioso neste sábado e domingo, das 10h às 20h no Mercado da Torre.

São cerca de 30 artistas e pessoas que dedicam suas vidas e mantém suas famílias através desse nicho de arte dentro do artesanato religioso, com presença confirmada de grupos Católicos, Mulçumanos, Seicho-No-Iê , Japonês , Brahma Kumaris seguimento indiano e Espírita Kardecista .

Foto: divulgação

Durante a mostra, os visitantes poderão conferir artigos como o terço, roupas e artesanato, além da praça de alimentação que contará com a venda do tradicional Licor das Freiras de Triunfo, os famosos bricelets que são os biscoitos da Irmãs de Nossa Senhora do Monte, além da diversidade dos livros , que estarão também a venda no espaço. A feira ainda vai dispor de sementes da Amazônia, que são do segmento Xamânico.

A coordenação do evento pede ao público a doação de 1kg de alimento não perecível que será enviado ao Abrigo de Idosos Santo Antônio de Casa Caiada, em Olinda.

Foto: divulgação

