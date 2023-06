A- A+

SÃO JOÃO Feirão do milho do Ceasa vai até meio dia deste sábado O Feirão do Milho começou em 12 de junho com atendimento 24 horas por dia

Funcionando desde o dia 12 de Junho 24 horas por dia para atender a população pernambucana, o Plantão do Milho do Ceasa encerra seus trabalhos às 12h deste sábado (24). Com sucesso na ampliação das vendas em 25% em relação ao ano passado, a produção da espiga de milho deste ano ultrapassou a expectativa. Muitos consumidores preferem as compras no Ceasa pela quantidade do produto e a grande oferta com boa qualidade das espigas. durante todos esses dia, era comum consumidores levanda tradicional "mão de m Mlho", como se denomina o saco de 50 espigas. Muita gente faz a compra do produto em quantidade para revender em comércios de subúrbio, além de quem produz os pratos típicos, como a canjica e a pamonha, para comercializar.

Mulher compra "mão de milho", com 50 espigas

Segundo o presidente do Ceasa, Bruno Rodrigues, produtores, comerciantes e consumidores estão bastante satisfeitos.“Os comerciantes estão muito satisfeitos. Estamos mantendo o preço do ano passado, em torno de R$ 40 a mão de milho, então, todos estão ganhando: comerciantes, produtores, a população, enfim… um ano maravilhoso para todos nós e só temos que agradecer a Deus e ao povo de Pernambuco”, afirmou.

Após a pandemia da Covid-19, esse foi o primeiro ano em que o Ceasa realizou a abertura oficial do São João.

