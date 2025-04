Feirinha de Páscoa da Funase movimenta bairro dos Aflitos nesta quinta-feira (10)

Em celebração ao período pascal, nesta quinta-feira (10), acontece a tradicional Feirinha de Artesanato da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase). O evento é aberto ao público e acontecerá na sede da instituição, localizada na Av. Conselheiro Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, das 9h às 14h.





Cerca de oito unidades irão compor a programação trazendo uma diversidade de produtos feitos pelos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

Ovos de páscoa, brownies, chocolates em formato de coelhinhos, entre outras decorações pascoaes e mercadorias estarão disponíveis na feira. Com artigos a partir de R$5,00 o evento contará com mais de 100 itens, oferecendo uma grande variedade para todos os gostos e faixas etárias.

Fotos: Matheus Soares

Vale destacar que as feiras de artesanato, que ocorrem periodicamente, são uma ferramenta essencial no processo socioeducativo, pois permitem que os socioeducandos comercializem seus próprios produtos, acompanhando o resultado final das oficinas realizadas tanto dentro quanto fora das unidades.

“A Feirinha de Páscoa na Funase é um importante momento de valorização do trabalho dos jovens, um momento de transformação, esperança e ressignificação. Através do artesanato feito por eles, vemos histórias de superação, talentos revelados e a possibilidade de um novo começo”, comenta Karina Souza, integrante do Eixo Cultura, responsável pela organização do evento.